Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (BIST 100) Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (BIST 100)
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|13,33
|12,65
|5,38
|Çimsa
|10,00
|9,59
|4,28
|Karsan Otomotiv
|2,84
|2,73
|4,03
|Yataş
|8,44
|8,12
|3,94
|Güneş Sigorta
|4,73
|4,57
|3,50
|Petkim
|4,26
|4,14
|2,90
|Alkim Kimya
|13,63
|13,25
|2,87
|Kardemir (D)
|3,03
|2,96
|2,36
|Gübre Fabrik.
|29,82
|29,20
|2,12
|Doğan Holding
|2,00
|1,96
|2,04
|Türk Traktör
|73,70
|72,35
|1,87
|Zorlu Enerji
|1,79
|1,76
|1,70
| Koza Altın
|82,55
|81,30
|1,54
|Bim Mağazalar
|70,05
|69,00
|1,52
|Şekerbank
|1,42
|1,40
|1,43
| Tofaş Oto. Fab.
|25,12
|24,78
|1,37
|Hektaş
|14,22
|14,03
|1,35
|Koza Madencilik
|13,58
|13,40
|1,34
|Vestel
|16,63
|16,41
|1,34
|Arçelik
|18,01
|17,81
|1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:37 Kaynak: AA
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