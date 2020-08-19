Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bim Mağazalar
|69,50
|66,70
|4,20
| Sasa Polyester
|13,97
|13,49
|3,56
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|1,94
|2,58
|Şişe Cam
|6,09
|5,94
|2,53
|Güneş Sigorta
|6,28
|6,13
|2,45
|Kartonsan
|651,30
|636,40
|2,34
|Trakya Cam
|3,96
|3,87
|2,33
|Net Holding
|2,21
|2,16
|2,31
|İş GMYO
|1,79
|1,75
|2,29
|MLP Sağlık
|15,98
|15,67
|1,98
|Soda Sanayii
|6,85
|6,72
|1,93
|Türk Telekom
|7,05
|6,92
|1,88
|Anadolu Cam
|5,21
|5,12
|1,76
| Netaş Telekom.
|15,36
|15,10
|1,72
| Doğuş Otomotiv
|16,10
|15,83
|1,71
| İş Bankası (C)
|5,04
|4,96
|1,61
| Aksa Enerji
|5,05
|4,97
|1,61
|Garanti Bankası
|7,24
|7,13
|1,54
|Gözde Girişim
|5,29
|5,21
|1,54
|Halk GMYO
|2,06
|2,03
|1,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 13:41
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
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