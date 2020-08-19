Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bim Mağazalar 69,50 66,70 4,20 Sasa Polyester 13,97 13,49 3,56 Emlak Konut GMYO 1,99 1,94 2,58 Şişe Cam 6,09 5,94 2,53 Güneş Sigorta 6,28 6,13 2,45 Kartonsan 651,30 636,40 2,34 Trakya Cam 3,96 3,87 2,33 Net Holding 2,21 2,16 2,31 İş GMYO 1,79 1,75 2,29 MLP Sağlık 15,98 15,67 1,98 Soda Sanayii 6,85 6,72 1,93 Türk Telekom 7,05 6,92 1,88 Anadolu Cam 5,21 5,12 1,76 Netaş Telekom. 15,36 15,10 1,72 Doğuş Otomotiv 16,10 15,83 1,71 İş Bankası (C) 5,04 4,96 1,61 Aksa Enerji 5,05 4,97 1,61 Garanti Bankası 7,24 7,13 1,54 Gözde Girişim 5,29 5,21 1,54 Halk GMYO 2,06 2,03 1,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)