Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.897.460.514 Turkcell 1.064.830.136 Tekfen Holding 482.282.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.897.460.514 Turkcell 1.064.830.136 Tekfen Holding 482.282.981 Garanti Bankası 460.730.502 ASELSAN 459.786.553 Arçelik 421.804.751 Tüpraş 391.057.545 Emlak Konut GMYO 330.552.120 Petkim 309.831.995 Sasa Polyester 306.359.425 Türk Hava Yolları 278.310.759 Güneş Sigorta 251.042.625 Vakıflar Bankası 245.766.454 Akbank 232.659.739 Ereğli Demir Çelik 201.721.941 Halkbank 198.406.857 Karsan Otomotiv 197.352.797 Yapı ve Kredi Bankası 188.962.026 Türk Telekom 175.928.112 Odaş Elektrik 155.918.791 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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