Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişe Cam 2.484.543.565 Türk Hava Yolları 1.308.137.569 Trakya Cam 941.573.264 Emlak Konut GMYO 836.775.572 Kardemir (D) 630.593.438 Petkim 616.986.422 Aselsan 555.151.190 Ereğli Demir Çelik 483.288.742 Soda Sanayii 438.843.382 Garanti Bankası 427.269.652 Zorlu Enerji 364.665.526 Odaş Elektrik 360.999.265 Tekfen Holding 337.032.472 Pegasus 297.743.206 Güneş Sigorta 285.247.704 Karsan Otomotiv 278.451.465 MLP Sağlık 265.747.010 Oyak Çimento 225.682.715 Tüpraş 210.065.693 Akbank 207.104.942

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)