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Son Dakika ekonomi haberleri! Güncel döviz altın, borsa, kripto para borsası gelişmeleri - Son Dakika

Son Dakika ekonomi haberleri! Güncel döviz altın, borsa, kripto para borsası gelişmeleri

20.09.2021 11:38
Son Dakika ekonomi haberleri! Güncel döviz altın, borsa, kripto para borsası gelişmeleri, System.String[]

Artık hangi meslekler silah taşıyabilecek, fahiş fiyat artışı için hangi önlem alındı, altın ve doların en güncel hali... Haftanın ilk gününde ekonomi haberlerindeki son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz.

Günlük olarak değişen finans bilgileri,Borsa verileri, altının yükselişi, ekonominin kilit markalarının yatırımları, Türkiye'nin ekonomideki büyümesi gibi ekonomiye dair merak ettiğiniz tüm son dakika haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.

ARTIK BU MESLEKLER DE RUHSATLI SİLAH ALABİLECEK

Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti. Devlet, ruhsatlı silah alabileceklerin sayısını arttırdı. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu başkanı/ üyeleri, büyükşehir belediyelerinde görevli genel sekreterler, il özel idaresi genel sekreteri kapsama alındı. Müteahhitler de silah ruhsatı alacak meslek gruplarına eklendi.

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Son Dakika ekonomi haberleri! Güncel döviz altın, borsa, kripto para borsası gelişmeleri

FAHİŞ FİYATA KARŞI HAREKET BAŞLADI! HAL YASASI YOLDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ekonomi alanında atılacak adımlara hız verildi. Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla ilk olarak vatandaşın cebini rahatlatacak paketler yasalaşacak. Çıkarılması planlanan Hal Yasası ile aracılık maliyetlerinin düşürülmesi sağlanacak. Ekonomi kurmayları ile AK Parti'nin Meclis ayağının yasalarla destek vereceği ortak çalışmayla enflasyon, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarındaki spekülasyonlarla mücadele edilecek.

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Son Dakika ekonomi haberleri! Güncel döviz altın, borsa, kripto para borsası gelişmeleri

DOLAR YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Geçen haftanın son işlem günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 8,6441 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 8,7015 seviyesinde bulunuyor.

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Son Dakika ekonomi haberleri! Güncel döviz altın, borsa, kripto para borsası gelişmeleri

SİGARA BIRAKMA İLACI KANSER YAPTIĞI İÇİN PİYASADAN TOPLANIYOR

ABD'li ilaç ve biyoteknoloji şirketi Pfizer, "insanda kanser riskini artırma potansiyeli olan" Chantix isimli sigara bırakma ilacını toplama kararı aldı. Şirket, haplarda kansere sebebiyet veren nitrosamin maddesininyüksek oranda olduğunu duyurarak bütün Chantix paketlerini toplamaya başladı.

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Son Dakika ekonomi haberleri! Güncel döviz altın, borsa, kripto para borsası gelişmeleri

ALTIN HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI, GRAM FİYATI 490 TL

Geçen haftanın son işlem günü dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,38 üzerinde 487,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 490 liradan işlem görüyor.

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Son Dakika ekonomi haberleri! Güncel döviz altın, borsa, kripto para borsası gelişmeleri
Son Dakika ekonomi haberleri! Güncel döviz altın, borsa, kripto para borsası gelişmeleri

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika ekonomi haberleri! Güncel döviz altın, borsa, kripto para borsası gelişmeleri - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika ekonomi haberleri! Güncel döviz altın, borsa, kripto para borsası gelişmeleri - Son Dakika
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