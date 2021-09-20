Son Dakika ekonomi haberleri! Güncel döviz altın, borsa, kripto para borsası gelişmeleri

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ARTIK BU MESLEKLER DE RUHSATLI SİLAH ALABİLECEK

Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti. Devlet, ruhsatlı silah alabileceklerin sayısını arttırdı. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu başkanı/ üyeleri, büyükşehir belediyelerinde görevli genel sekreterler, il özel idaresi genel sekreteri kapsama alındı. Müteahhitler de silah ruhsatı alacak meslek gruplarına eklendi.

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FAHİŞ FİYATA KARŞI HAREKET BAŞLADI! HAL YASASI YOLDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ekonomi alanında atılacak adımlara hız verildi. Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla ilk olarak vatandaşın cebini rahatlatacak paketler yasalaşacak. Çıkarılması planlanan Hal Yasası ile aracılık maliyetlerinin düşürülmesi sağlanacak. Ekonomi kurmayları ile AK Parti'nin Meclis ayağının yasalarla destek vereceği ortak çalışmayla enflasyon, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarındaki spekülasyonlarla mücadele edilecek.

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DOLAR YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Geçen haftanın son işlem günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 8,6441 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 8,7015 seviyesinde bulunuyor.

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SİGARA BIRAKMA İLACI KANSER YAPTIĞI İÇİN PİYASADAN TOPLANIYOR

ABD'li ilaç ve biyoteknoloji şirketi Pfizer, "insanda kanser riskini artırma potansiyeli olan" Chantix isimli sigara bırakma ilacını toplama kararı aldı. Şirket, haplarda kansere sebebiyet veren nitrosamin maddesininyüksek oranda olduğunu duyurarak bütün Chantix paketlerini toplamaya başladı.

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ALTIN HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI, GRAM FİYATI 490 TL

Geçen haftanın son işlem günü dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,38 üzerinde 487,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 490 liradan işlem görüyor.

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