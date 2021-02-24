Son dakika ekonomi: "Huawei Türkiye Ekosistem İş Ortakları Zirvesi 2021" etkinliği

Huawei Türkiye Enterprise İş Grubu'nun her yıl düzenlediği Huawei Türkiye Ekosistem İş Ortakları Zirvesi (Huawei Turkey Ecosystem Partner Summit 2021) bu yıl hem fiziksel katılımla hem de çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Şirket açıklamasına göre, Huawei Türkiye iş ortakları ve bilişim sektörü profesyonellerinin ilgi gösterdiği etkinlik, 400'den fazla kişinin katılımıyla yapıldı. "Birlikte Kazanalım" temasıyla gerçekleştirilen ve yarım gün süren Huawei Türkiye Ekosistem İş Ortakları Zirvesi, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Huawei iş ortaklarının dijital dönüşümde bir üst seviyeye çıkması için gerekli aksiyonlar ele alınırken, organizasyon sonunda başarılı iş ortaklarına ödülleri takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, Türkiye'nin hem kamu kurumları hem de özel sektördeki dijital dönüşümüne katkıyı artıracaklarını belirterek, "Geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan benzersiz bir kriz ile karşı karşıya kaldık. Pandemi ile birlikte, birçok sektörde önemli değişikliklere ve teknoloji alanında olağanüstü bir dönüşüme tanıklık ettik. Huawei Türkiye olarak, inovasyon ve teknoloji gücümüz ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Huawei'nin hem 2019'da hem de 2020'de birçok zorluğun üstesinden geldiğini ve bu süreçte sürdürülebilir bir ivme elde ettiğini aktaran Jing Li, şunları kaydetti:

"Huawei Enterprise İş Grubu büyümede önemli bir paya sahip. Bugün yaklaşık 300 kamu kurumuna ve başta finans sektörü olmak üzere, büyük ölçekli özel şirkete dijital dönüşüm desteği sağlıyoruz. 2020 yılında 15'ten fazla finans kurumu dijital dönüşüm ortağı olarak Huawei'i tercih etti. Bu durum müşterilerimizin bize olan güveninin açık bir göstergesidir. Bu güven ortamını geliştirmek için daha çok çalışacağız. Enterprise İş Grubu'nun, bu sene Türkiye'deki faaliyetlerinin onuncu yılı. Huawei'nin uzun erimli başarısı iş ortaklarının başarısıyla doğru orantılı.

Bizim hedefimiz tek başımıza bir kazanç elde etmenin çok ötesinde. İş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte kazanmayı hedefliyoruz ve bu nedenle 'Birlikte Kazanalım' diyoruz. Huawei Türkiye Enterprise İş Grubu, kurumsal müşterilerine dijital dönüşümü destekleyen yüksek kaliteli çözümler sunarken; yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti, büyük veri ve bütünleşik iletişim hizmetleri de dahil olmak üzere birçok yeni nesil bilgi teknolojisini entegre ediyor. Teknoloji alanındaki gelişmeler müşteri talebiyle birleştiğinde toplumların hızlı gelişimi için iki itici güçtür."

"Ar-Ge yatırımımızı sürekli olarak artıracağız"

Huawei Türkiye Enterprise İş Grubu Ülke Müdürü Yanjiang Pan da krizin başarıya giden yolda bir engel olmadığını ve iş sürekliliğine inandıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ürün ve hizmetlerimizin rekabet gücünü yükseltmeye, açık inovasyonu teşvik etmeye devam ederken Ar-Ge yatırımımızı da sürekli olarak artıracağız. İş ortaklarımızın desteğiyle tüm engelleri aşabileceğimize yürekten inanıyorum. Bu yıl, Türkiye'de ekosistem iş ortaklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ekosistemimizi sürdürülebilir geri ödeme politikaları ile daha da genişleterek eğitim, danışmanlık, uygulama geliştirme, ortak çözüm geliştirme ve yetenek geliştirme desteği sağlayacağız. Fayda ortaklığı temel ilkemiz, bu süreçte bize destek olan iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. "

Huawei Türkiye IP Ağları ve Kurumsal İş Grubu Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Burak Bıçakhan ise, "Huawei Cloud Campus çözümü ile ağ altyapısına, yüksek performansın yanında basitlik ve zekayı da ekleyerek, dijitalleşmenin kurumsal ağlar üzerinde yarattığı baskıyı tamamen ortadan kaldırıyoruz. Hizmet esnekliğini de getiren bu çözümle üst düzey kullanıcı deneyimi sunarken, ağ yöneticilerinin de yükü hafifletiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Türkiye Bulut Bilişim ve Yapay Zeka Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Fatih Akgül de dijital dönüşümün bütün sektörler için artık çok daha olgun, dinamik, vazgeçilmez ve fırsatlarla dolu olduğunu aktararak, "Dijital dünyada rekabette lider olabilmek için, veriden değer üretmek ve bu değerlerle farklılaşmak, doğru iş birlikleri ve doğru teknolojilerden faydalanmak gerekiyor. Huawei Türkiye olarak veri teknolojilerine yaptığımız yatırımları işlerinize değer katar hale getirmek için dijital dönüşüm yolculuğunuzda her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Huawei Türkiye Enterprise Kıdemli Çözüm Yöneticisi Barış Saygı ise Huawei Enterprise Türkiye olarak, kurumların dijitalleşmesine ve iş yapış şekillerini dönüştürmesine katkı sağlamaya devam ettiklerini vurgulayarak, yeni nesil veri merkezi ve kesintisiz güç çözümleriyle altyapıları daha esnek, yönetilebilir ve verimli hale getirdiklerini kaydetti.

Programın sonunda başarılı iş ortaklarına Enterprise İş Grubu tarafından ödülleri takdim edildi. Cliguru, A2, Arena, Artronic, Axxonsoft, CSIT, Datacore, Destek, DT Bilişim, Fourtech, Infoline, Infoturk, Innova, ISSD, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İşnet, Karel, Koçsistem, Netcom, NGN, Orbisis, Penta, Proday, Promet, SBI, Turkcell Dijital İş Servisleri, Vodafone ve Yapı Merkezi, farklı kategorilerde ödül alan iş ortakları ve ekosistem paydaşları arasında yer aldı.