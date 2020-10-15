Son dakika ekonomi: IEA: Küresel petrol talebinin normalleşmesi en az 3 yıl alacak - Son Dakika

Son dakika ekonomi: IEA: Küresel petrol talebinin normalleşmesi en az 3 yıl alacak

15.10.2020 11:01
Son dakika ekonomi: IEA: Küresel petrol talebinin normalleşmesi en az 3 yıl alacak, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Dünya petrol talebinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yaralarını sararak normalleşmesi en az 3 yıl sürecek.

Dünya petrol talebinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yaralarını sararak normalleşmesi en az 3 yıl sürecek. Salgının daha uzun sürede kontrol altına alınması halinde ise petrol talebinin Kovid-19 öncesi seviyesine dönmesi 2027'yi bulacak.

AA muhabirinin Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Dünya Enerji Görünümü (WEO) 2020 raporunda derlediği bilgilere göre, dünya enerji talebi bu yıl yüzde 5 azalırken, petrol talebindeki düşüş yüzde 8'i bulacak. Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için ülkelerin uyguladığı seyahat kısıtları başta olmak üzere çeşitli karantina kuralları, talepteki düşüşte etkili olacak.

Böylece, geçen yıl günlük yaklaşık 98 milyon varil olan küresel petrol talebi, bu yıl sonunda günlük 89,6 milyon varile gerileyecek.

Kovid-19 salgınının 2021'de kontrol altına alınması halinde, küresel petrol talebi gelecek yıl günlük 94,5 milyon varile yükselecek. Dünya petrol talebinin Kovid-19 öncesindeki seviyesine dönmesi ise ancak 2023'te gerçekleşecek ve bu dönemde günlük talep 98 milyon varile çıkacak.

Petrol talebi 2025'te 100 milyon varile, 2030'da ise 103,2 milyon varile yükselecek fakat söz konusu miktar 2040'a kadar yatay bir seyir izleyecek. Küresel petrol talebi, 2040'ta ise günlük 104 milyon varil seviyesine çıkabilecek.

Öte yandan, salgının kontrol altına alınmasının daha uzun sürmesi ve ekonomik toparlanmanın 2023'ü bulması durumunda, dünya petrol talebi ancak 2027'de günlük 98 milyon varil seviyesine ulaşarak Kovid-19 öncesi seviyesine dönebilecek.

Bu senaryoda, küresel petrol talebi 2040'ta ise günlük 99,7 milyon varil seviyesine çıkacak.

Talebi etkileyecek birçok faktör mevcut

Kovid-19 sonrasında araç satışlarındaki yavaşlama, ülkeler arası taşımacılıkta kamyon trafiğinin gerilemesi, elektrikli ulaşımın yaygınlaşması, enerji tüketimindeki alışkanlıkların değişmesi, seyahatlerin azalarak video konferans yoluyla yapılan toplantıların artması, hava yolu kullanımının azalması, zayıf ekonomik büyüme nedeniyle petrokimya sektöründe küçülme ve enerji verimliliği yatırımlarının büyümesi petrol talebinin düşük seyretmesinde etkili olacak.

Toplu taşıma kullanımında isteksizlik, SUV modeli araçların satışındaki hızın devam etmesi, petrol fiyatlarının düşük seyretmesi, emisyonların azaltılmasını sağlayacak uygulama ve kararların ertelenmesi, tek kullanımlık plastik ve paketleme malzemelerinin kullanımındaki artış ise petrol talebinin yüksek seyretmesinde belirgin rol oynayacak.

Petrol talebi, özellikle gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Enerji, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: IEA: Küresel petrol talebinin normalleşmesi en az 3 yıl alacak - Son Dakika Ekonomi

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