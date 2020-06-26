Son dakika ekonomi: Iğdır'da düğün hazırlıkları yeniden başladı - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Iğdır'da düğün hazırlıkları yeniden başladı

Son dakika haberi... Türkiye'de tüm sektörlere darbe vuran korona virüs sonrası Iğdır'da düğün hazırlıkları yeniden başladı.

Türkiye'de tüm sektörlere darbe vuran korona virüs sonrası Iğdır'da düğün hazırlıkları yeniden başladı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsten dolayı yayınlanan genelgeyle toplu halde yapılacak olan tüm etkinlikler iptal edilmişti. Pandemiden dolayı düğünler ertelenince düğün sektörü de derinden etkilendi. Yaklaşık 3 ay sonra düğünler belli kurallar çerçevesinde yeniden başlıyor. Pandemide düğün törenlerini iptal eden çiftler, yeniden randevu alarak düğün yapmaya hazırlanıyor.


Iğdır'da düğün ve kına organizasyonu yapan Cansel Pusa, düğün sezonunun yeniden açılmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Korona dönemin 3 ayını atlatarak düğün sezonuna 1 Temmuz'da başlayacağız. Gerçekten çok zor bir süreçten geçtik. Umarım Türkiye'de böyle bir şey bir daha yaşanmaz" dedi.


Düğün fotoğrafçılığı yapan Sebahattin Yum ise, bütün randevuların dolduğunu, çiftleri mağdur etmemek için planlama yaptıklarını söyleyerek, "Pandemiden dolayı ertelenen düğünler 1 Temmuz'dan itibaren yeniden başlıyor. Biz fotoğrafçılar da şu an için birçok rezervasyon aldık. Düğünler üst üste gelince böyle bir sıkıntı çıktı" dedi. - IĞDIR

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

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