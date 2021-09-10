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Son dakika ekonomi: İTO Başkanı Şekib Avdagiç: "Aşısızlara karşı caydırıcı önlemler kararlılıkla alınmalı" - Son Dakika

Son dakika ekonomi: İTO Başkanı Şekib Avdagiç: "Aşısızlara karşı caydırıcı önlemler kararlılıkla alınmalı"

10.09.2021 09:18
Son dakika ekonomi: İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

Son dakika gelişmesine göre İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Aşılamanın hızlanması ve aşısızlara karşı caydırıcı önlemlerin kararlılıkla alınması çok önemli. Bu süreçte kişisel verilerle ilgili olumsuzluklara yol açacak mevzuat ihlallerine de mahal verilmemeli" dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Aşılamanın hızlanması ve aşısızlara karşı caydırıcı önlemlerin kararlılıkla alınması çok önemli. Bu süreçte kişisel verilerle ilgili olumsuzluklara yol açacak mevzuat ihlallerine de mahal verilmemeli" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç İTO'nun Eylül ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Aşılamanın hızlanması ve aşısızlara karşı caydırıcı önlemlerin kararlılıkla alınması çok önemli. Ancak bu süreçte kişisel verilerle ilgili olumsuzluklara yol açacak mevzuat ihlallerine de mahal verilmemeli" ifadesini kullandı.

Avdagiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, toplum sağlığının yanı sıra üretimi ve istihdamı etkileyecek kısıtlamaların yeniden gündeme gelmemesi için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Pandeminin henüz bitmediğine dikkati çeken Avdagiç, "Pandemi sona ermedi ancak pandemiye ilişkin kaygılarımız törpülendi. Bunu sürdürebilmek ve etkilerini minimum seviyeye indirmek mümkün. Bu konuda her bireyin ve kamu-özel her birimin, toplumsal sorumluluğunun bilinciyle hareket etmesi, bu sorumluluğun gereğini yerine getirmesi hayati önem taşıyor. Dolayısıyla, pandemiye karşı toplum olarak bir süre daha teyakkuzda olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Avdagiç, pandemide yeni gelişmeler yaşadığımıza dikkati çekerek, "İkinci tedarik sıkıntısı dalgası başladı. Delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının başta Asya ekonomileri olmak üzere birçok ülkede yeniden yükseliş göstermesi, tedarikte yeniden aksamalara yol açıyor" dedi.

"Hava kargoda da hem fiyatlar arttı hem de rezervasyonların süresi uzadı"

Hava kargoda da hem fiyatların arttığını hem de rezervasyonların süresinin uzadığını belirten Avdagiç, " Türkiye'nin Asya'ya göre tedarik zincirindeki avantajları da yeniden öne çıkmaya başladı. Avrupa ve ABD'de Noel alışverişlerine yönelik siparişlerin öne çekilmesi, Türkiye'de başta hazır giyim olmak üzere birçok sektörde üretime ve ihracata ivme kazandırdı" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve AB ülkelerinde yeni kapanmaların beklenmediğini kaydeden Şekib Avdagiç, bu ülkelerdeki üretimdeki ivme kayıplarının büyük oranda emtia fiyatlarındaki yükselişle birlikte tedarik sıkıntılarından kaynaklandığını kaydetti.

Avdagiç, Meclis konuşmasında, ekonomideki gelişmeleri de değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin 2021'in 2'nci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdüğünü hatırlatan Avdagiç, "İlk çeyrekteki yüzde 7,2'lik büyümeyle birlikte 2021 yılının 6 aylık büyümesi yüzde 14,7 seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Yılın ikinci yarısında hiç büyüme olmazsa bile yıllık büyüme yüzde 9'a ulaşan bir seviyede gerçekleşmiş olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın 2. çeyrek büyümesinin yüzde 57'sinin yatırımlar ve net dış talepten geldiğine işaret ettiğini hatırlatan Avdagiç, "Büyümenin, refah sağlaması için kapsayıcı, ekonomide istikrar için sürdürülebilir ve kaliteli olabilmesi için yatırımın ön şartı olan öngörülebilirliğin bulunması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Avdagiç, ikinci çeyrekte sanayide ve hizmetlerdeki büyüme oranları ne kadar sevindirici ise özellikle tarım sektöründeki üretimin devamlı artış trendinde olmasının da o derece önemli olduğunu vurguladı.

"OVP'deki tüm hedeflere, hep birlikte katma değerli üretime odaklanarak ulaşmamız mümkün"

2022-2024 dönemini kapsayan Yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "OVP'deki tahminlerin gerek enflasyon, gerek dış ticaret rakamlarına baktığımızda rasyonel ve ulaşılabilir olduğunu görüyoruz" dedi.

Kurun rekabetçi düzeyde kalacağı ve ihracatın da büyümeye önemli düzeyde katkı vermeyi sürdüreceği bir planlama yapıldığını kaydeden Avdagiç, "Programda yeşil mutabakat başta olmak üzere, dijital para, KOBİ'lerin dijitalleşmesi gibi konulara yer verilmesinin önemli ve memnuniyet verici buluyoruz" dedi. Avdagiç, OVP'de yenilenen makro büyüklüklerin yakalanması için özel sektör olarak gayretle çalışacaklarını kaydetti. Ama kesin olan şu ki, OVP'deki tüm hedeflere, hep birlikte katma değerli üretime odaklanarak ulaşmamız mümkün" diye konuştu.

"Türkiye'nin pandemi şartlarındaki çeşitli kısıtları ve üstünlükleri olacak"

Küresel ekonomide pandemi sonrası dönemde adeta bir büyüme yarışı yaşanacağına dair ciddi beklentiler olduğunu belirten Avdagiç, "Özellikle gelişmiş ekonomiler, birbiri ardına devasa altyapı programları açıklıyor. Büyümenin dinamiğini ise altyapı yatırımlarındaki patlama oluşturacak. Gelişmiş ekonomiler eskiyen altyapılarını yenilemek, küresel iklim krizine karşı yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim yapılarını güçlendirmek için ciddi harcamalar planlıyorlar" dedi.

Şekib Avdagiç, Türkiye'nin pandemi şartlarındaki bu ekonomik gelişmelerde çeşitli kısıtları ve üstünlükleri olacağını belitti.

Avdagiç, şunları söyledi:

"Her şeyden önce, rekabetçi dünyada yeni ve yenilenecek yatırımların büyük ölçüde karbonsuz ya da kabul edilebilir seviyelerde düşük karbon öngören yatırımlar olacağı kesin. Türkiye'nin iklim krizinin şekillendireceği yeni dünyaya hazırlıktan başka bir seçeneği bulunmuyor. Yine yenilenebilir enerjinin payının artırılması, deniz ve demiryolu ticari ulaşımı, elektrikli araç ve altyapısı, sanayide enerji verimliliği, kentlerin yeşil dönüşümü, IT ve geniş bant altyapısı öne çıkan yatırım alanlarının başlıca başlıklarını oluşturuyor. Türkiye bu noktada gelişen ve gelişmekte olan dünyadan bir miktar ayrışıyor. Türkiye bakımından madalyonun bir yüzünde yatırım için gerekli kaynaklara erişim için yapılması gerekenler, diğer yüzünde ise daha öncelikli yatırım konuları da var." - İSTANBUL

Son dakika ekonomi: İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Aşısızlara karşı caydırıcı önlemler kararlılıkla alınmalı

Pandemi, Türkiye, Asya, İto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: İTO Başkanı Şekib Avdagiç: 'Aşısızlara karşı caydırıcı önlemler kararlılıkla alınmalı' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika ekonomi: İTO Başkanı Şekib Avdagiç: "Aşısızlara karşı caydırıcı önlemler kararlılıkla alınmalı" - Son Dakika
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