Son dakika ekonomi: İzmir'de elektrikli araç sistemleri üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek - Son Dakika

Son dakika ekonomi: İzmir'de elektrikli araç sistemleri üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek

20.03.2021 12:41
Son dakika ekonomi: İzmir'de elektrikli araç sistemleri üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek, System.String[]

Son dakika haberler: İzmir'de yapılacak elektrikli araç sistemleri üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

İzmir'de yapılacak elektrikli araç sistemleri üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Eldor Elektronik ve Plastik Malzemeleri Üretim ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Ege Serbest Bölgesinde yapılacak olan elektrikli araç sistemleri üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Yatırımın başlangıç tarihi 15 Haziran 2020 olarak belirlenirken, yatırım süresi de başlangıç tarihinden itibaren 6 yıl olarak tespit edildi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Komple yeni yatırım şeklinde belirlenen projede öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 809 milyon 986 bin 56 lira olarak belirlendi. Öngörülen ilave istihdam 700, öngörülen nitelikli personel sayısı ise 40 olarak hesaplandı.

Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin kapasiteler ise DC-DC Dönüştürücü ile Batarya Şarj Ünitesi için yıllık 200'er bin adet, Enerji Yönetim Modülü için yıllık 800 bin ve HV Başlatma Motoru için yıllık 75 bin adet olarak belirlendi.

Sigorta, enerji ve nitelikli personel destekleri

Karar kapsamında desteklenen yatırım projesi, sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 30 milyon lira) ve enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 20 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si) imkanlarından yararlandırılacak.

Yatırım tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için firma tarafından Bakanlığa müracaat edilecek. Yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi neticesinde Bakanlık tarafından tamamlama vizesi yapılacak.

Yatırım teşvik belgesi, gerekli bilgi ve belgelerin Bakanlığa tevsikini müteakip düzenlenecek.

Kararın hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütecek.

Yatırım, Gazete, Enerji, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: İzmir'de elektrikli araç sistemleri üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek - Son Dakika Ekonomi


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