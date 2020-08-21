Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,059015
|-0,93
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,042864
|-0,87
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,081525
|-0,79
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,950822
|-0,79
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,067200
|-0,72
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022896
|-1,70
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041772
|-1,68
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,345271
|-1,45
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009311
|-1,18
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,954601
|-0,95
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,052236
|-2,73
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,033912
|-1,59
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,102972
|-1,55
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,045509
|-1,53
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,099961
|-1,31
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,676655
|-1,50
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,501872
|-1,33
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,023764
|-0,76
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,021536
|-0,74
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|2,186873
|-0,67
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,858208
|-3,59
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,170546
|-3,53
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060238
|-3,07
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,765821
|-3,05
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,967800
|-2,73
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055156
|-3,58
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,107692
|-3,56
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,125976
|-3,53
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,101690
|-3,53
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,037882
|-3,51