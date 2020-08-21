Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,059015 -0,93 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,042864 -0,87 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,081525 -0,79 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,950822 -0,79 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,067200 -0,72 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022896 -1,70 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041772 -1,68 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,345271 -1,45 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009311 -1,18 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,954601 -0,95 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,052236 -2,73 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,033912 -1,59 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,102972 -1,55 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,045509 -1,53 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,099961 -1,31 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,676655 -1,50 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,501872 -1,33 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,023764 -0,76 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,021536 -0,74 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 2,186873 -0,67 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,858208 -3,59 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,170546 -3,53 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060238 -3,07 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,765821 -3,05 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,967800 -2,73 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,055156 -3,58 TEB Portföy Altın Fonu 0,107692 -3,56 Garanti Portföy Altın Fonu 0,125976 -3,53 Ak Portföy Altın Fonu 0,101690 -3,53 Fiba Portföy Altın Fonu 0,037882 -3,51 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:35

Kaynak: AA

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