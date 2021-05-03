Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,47 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,29 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,105553 -1,93 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014579 -1,47 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,108765 -1,29 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,564290 -1,06 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 159,440330 -0,92 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,043458 -0,86 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 0,987271 -0,74 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 17,223562 -0,70 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,906821 -0,69 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,031704 -0,63 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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