Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,678762
|1,27
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,150895
|1,04
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,053978
|1,04
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,079674
|0,97
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,324386
|0,94
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009316
|2,79
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,031505
|2,21
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,077445
|0,94
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039424
|0,90
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,353509
|0,90
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,069822
|3,23
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|114,796846
|2,61
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,034342
|2,02
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,100621
|2,02
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,090135
|1,96
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,096640
|1,00
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,658910
|0,95
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,096611
|0,82
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,289546
|0,51
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,021002
|0,45
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,026664
|0,61
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,999281
|0,61
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,665612
|0,53
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,799241
|0,51
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,245834
|0,30
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,346338
|0,31
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,575187
|0,23
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|123,287725
|0,03
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|1,006080
|0,03
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,276840
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022583
|0,03
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,669600
|0,03