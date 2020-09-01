Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|704,260750
|0,57
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,068672
|0,54
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,987255
|0,52
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,846639
|0,33
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,528448
|0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042692
|0,71
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023341
|0,55
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,033666
|0,53
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,575406
|0,41
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,445643
|0,34
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,097657
|0,79
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|121,739454
|0,62
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,075130
|0,62
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,107039
|0,46
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,368460
|0,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,755218
|0,51
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,031199
|0,46
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,303284
|0,35
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,023898
|0,26
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033669
|0,24
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,190575
|0,94
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,889174
|0,91
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061269
|0,89
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,784042
|0,84
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,980343
|0,59
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|43,059778
|2,15
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038556
|0,96
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050372
|0,94
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,128090
|0,94
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,109439
|0,94
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,000954
|0,10
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,105487
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,606648
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022497
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,134649
|0,03
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 15:15 - Kaynak: AA
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