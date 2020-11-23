Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 734,446587 1,88 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,607241 0,20 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,239859 0,20 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 178,302844 0,14 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,027486 0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,568846 0,52 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,996639 0,49 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,177098 0,18 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042728 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053551 1,90 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 17,276426 1,76 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095576 1,60 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 107,846346 1,51 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040074 1,47 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 3,413184 1,93 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009623 1,45 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,057894 0,94 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,371034 0,91 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 41,631838 0,80 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,298652 1,55 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,239735 1,35 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,544479 0,94 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,201025 0,73 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,201834 0,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,138724 3,81 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,164763 2,88 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,880864 2,71 Gedik Portföy Altın Fon 0,972527 0,18 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,264873 0,12 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,030591 0,12 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060754 0,12 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,164761 0,11 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,053081 0,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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