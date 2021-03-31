En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,94 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,72 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 3,04 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,107597 6,94 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,919529 4,72 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,569358 3,04 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,065243 2,79 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,093962 2,67 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,133240 2,64 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,128897 2,62 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047365 2,53 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,031761 2,51 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,089652 2,40 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı

Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı

Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin

Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı

Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı

Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu