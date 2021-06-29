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Son dakika ekonomi: Kız Kardeşim Hibe Programı'nın kazananları çevrim içi düzenlenen törenle tanıtıldı - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Kız Kardeşim Hibe Programı'nın kazananları çevrim içi düzenlenen törenle tanıtıldı

29.06.2021 12:44
Son dakika ekonomi: Kız Kardeşim Hibe Programı'nın kazananları çevrim içi düzenlenen törenle tanıtıldı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Gıda sektöründe faaliyet gösteren girişimci kadınları desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Kız Kardeşim Hibe Programı" kapsamında toplamda 765 bin liralık iş geliştirme hibe desteği almaya hak kazanan 30 kadın girişimci, çevrim içi düzenlenen törenle duyuruldu.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren girişimci kadınları desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Kız Kardeşim Hibe Programı" kapsamında toplamda 765 bin liralık iş geliştirme hibe desteği almaya hak kazanan 30 kadın girişimci, çevrim içi düzenlenen törenle duyuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Coca-Cola Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğinde düzenlenen programın ödül töreninde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kadın girişimcilerin ülke kalkınmasında taşıdığı büyük önemin bilincinde olduklarını belirterek, bu vizyonla kadının her alanda güçlenmesini amaçladıklarını söyledi.

Kız Kardeşim Projesi ile 20 bin kadın girişimciye ulaştıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, eğitim ve mentorlük destekleri, markalaşma, finansal okuryazarlık eğitim programlarının yanı sıra 10 bin kadın girişimciye hibe desteği verdiklerini anlattı.

Hisarcıklıoğlu, bu yılki "Yerel Lezzet Hibe Programı"nın ayrı bir önem taşıdığına işaret ederek, "Bildiğiniz üzere yeme içme sektörü belki de pandemi süresinden en çok etkilenen sektörler arasında. Bu vesileyle bu yılki hibe destek miktarını ve yararlanıcı sayısını 2 katına çıkardık. Bugün açıklanacak sonuçlara göre hibe almaya hak kazanacak 30 kadın girişimcimizi de kutluyorum." dedi.

Kadınların bulundukları her alanda olumlu yöndeki dönüştürücü gücünün farkında olduklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, kadın girişimcilerin desteklenmesi adına bu ve benzer projelerin içerisinde yer almaya da devam edeceklerini ifade etti.

"2021 sonuna kadar 250 bin kadını desteklemeyi hedefliyoruz"

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca da 2015'te küçük adımlarla başlayan projenin, yoluna koşar adımlarla devam ettiğini söyledi.

Dünyanın neresinde olursa olsun, şirket olarak kadına yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inandıklarını dile getiren Karaca, "Özellikle kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin küresel ekonomiyi dönüştürücü bir rol oynadığının bilincindeyiz. Bu inançtan hareketle faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde kadının toplumdaki yerini güçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaca, söz konusu projeyle yıl sonuna kadar 250 bin kadının toplumsal ve ekonomik hayata katılımını desteklemeyi hedeflediklerini aktardı.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise dernek olarak uzun yıllardır dijitalleşmeye önem verdiklerini kaydetti.

Salgınla online faaliyetlere hızla adapte olduklarını ve bu alanda gelişmeye devam ettiklerini anlatan Hazır, "Amacımız girişimci kadınların ürettikleri ürünlerin tanıtılmasına, görünürlüklerinin artırılmasına ve sosyo-ekonomik konumlarının güçlenmesine katkı sağlamaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, kazananları, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üst Kurul Üyesi Canan Özdemir İşmen ve Şef Somer Sivrioğlu açıkladı.

Program hakkında

Hibe programı, 20 Kasım 2020'de duyuruya çıktı ve 360'a yakın girişimci kadın ve kadın kooperatifinden başvuru aldı.

Mülakatlar sonucu 7 bölgedeki 28 farklı ilden 50 katılımcı belirlendi. 2021 Nisan'da bu kişiler finans, e-ticaret, gıda etiketi okuryazarlığı, işletme yönetimi gibi eğitimleriyle hizmet verdikleri alanı destekleyecek çevrim içi eğitim kamplarına katıldı. 27-30 Nisan 2021 tarihlerinde ise jüri final aşaması tamamlandı.

Bu kapsamda, 29 kadın girişimci 25'er bin lira, 1 kadın girişimci de 40 bin lira jüri özel ödülü olmak üzere toplamda 765 bin liralık iş geliştirme hibesi ile desteklenecek.

Habitat Derneği, Coca Cola, Türkiye, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Kız Kardeşim Hibe Programı'nın kazananları çevrim içi düzenlenen törenle tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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