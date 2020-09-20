Son dakika ekonomi: Korona virüsün dünya fuarcılık sektörüne zararı 100 milyar dolar

Korona virüsün sağlıkta verdiği zararın ekonomiye de ciddi bir şekilde yansıdığını kaydeden Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "İptal ya da ertelenen fuarların dünya genelinde sektörlere zararı tahmini olarak 100 milyar dolar civarındadır" dedi.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ANFAŞ olarak hem alan sahibi kimlikleriyle kiralama yaptıkları fuarların hem de kendi yaptıkları fuarların olduğunu söyledi. Şubat ayı sonu itibarıyla Türkiye'de pandeminin etkilerinin başladığını ifade eden Bıdı, "Bizim fuarlarımızın Şubat sonrasında olanları ertelendi ya da iptal edildi. Bunlar bugün itibarıyla Boat Antalya, Karavan Antalya, Runchersfest, Antalya Cıty Expo, Hestourex, Interfresh, Flora Expo, Gametech şu ana kadar ertelenen fuarlarımız. Alınan kararlar doğrultusunda Ekim sonu itibarıyla tekrar yeniden belirlenen fuar tarihleri ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor olacağız. ve dolayısıyla sıkıştırılmış bir takvim ortaya çıkacak" dedi.

"Korona virüsün sektörlere zararı 100 milyar dolar"

Korona virüs nedeniyle şu ana kadar dünya genelinde yüzlerce fuarın iptal edildiğini kaydeden Bıdı, "Korona virüsün sağlıkta verdiği zarar ekonomiye de ciddi bir şekilde yansıyor. Antalya'da tabi Turizmin başkenti olması sebebiyle bu dönemde ciddi maddi kayıplar yaşadı. Fuarlar yoğunlukla turizmin düşük seyrettiği aylarda gerçekleşmesinden dolayı, Antalya gibi yaz dönemi yoğun geçen bir bölgede, kış döneminde ticari hacmi artırarak bölge ekonomisine ve istihdamına da ciddi katma değer sağlamaktadır. İptal ya da ertelenen fuarların dünya genelinde sektörlere zararı tahmini olarak 100 milyar dolar civarındadır" diye konuştu.

Bıdı, pandemiden sonra ilk başlayacak fuarın 26-27 Ekim arasında yapılacak olan Antalya Turizm Fuarı olduğunu söyleyerek, onun ardından ise 25-28 Kasım tarihlerinde 20. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık (GROWTECH) Fuarı'nın yapılmasının öngörüldüğünü vurguladı.

ANFAŞ'ta alınan önlemler

Fuarların güvenli şekilde yapılabilmesi için aldıkları tedbirleri anlatan Bıdı, şu ifadeleri kullandı:

"TOBB'un yönetmeliğine göre kapalı alanda yapılacak olan fuarlarda alınması gereken tüm önlemleri alarak fuarlarımızı yapacağız. Kısaca bahsedersek, özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, tuvalet ve lavabo temizliğine bu dönemde ekstra özen gösterilerek genel kullanım için dezenfektan ve dezenfeksiyon malzemeleri ile temizlenecek. Tüm personele standart kişisel koruyucu önlemler konusunda farkındalık eğitimi verilecek. El sıkışmamaları konusunda tüm katılımcılara ve ziyaretçilerimize tavsiyede bulunulacak. Genel alanlara kullanım için hijyen istasyonları kuruyoruz. Danışma bankolarında hijyen ürünlerinin bulunduracağız. Alana girişte ateş ölçme ile gerekli kontrol yapılacak, herhangi riskli biri ile karşılaşıldığı takdirde hazırda bulunan ambulans ile gerekli tedbirler alınarak pandemi hastanesine sevk edilecek. İzolasyon servisi ve personeli bulunması için il sağlık müdürlüğü ile çalışılacak. Yeme içme alanlarında kapalı kutu hijyenik ürünlerin hazırlanacak, su ve içecek alanları ayrılacak ve mesafe kuralına uygun olarak revize edilecek. Stant arası koridorların genişletilmesi ve stant içinde firmaların görüşme yerlerini sosyal mesafe kuralına uygun olarak hazırlamasının sağlanacak." - ANTALYA