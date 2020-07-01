Son dakika ekonomi: Kripto paraya pandemi sonrası ilgi arttı - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Kripto paraya pandemi sonrası ilgi arttı

Son dakika haberi... Koronavirüs pandemisi sonrası ülkeler ve şirketler dijital para için hazırlıklar yaparken, Türkiye'de de dijital varlık işlem platformu sayısı da hızla artıyor.

Koronavirüs pandemisi sonrası ülkeler ve şirketler dijital para için hazırlıklar yaparken, Türkiye'de de dijital varlık işlem platformu sayısı da hızla artıyor.Pandemi sonrası kripto paralara ilginin daha da arttığı Türkiye'de geçtiğimiz yıl kurulan 'Tomya' adlı şirket, yüksek hacimli dijital varlık işlem platformu olmayı başardığını duyurdu.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrası özellikle dijital varlık platformlarına bireysel ve kurumsal şirketlerin ilgisi daha da arttı. Son yılların yükselen dijital para piyasası, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aktif bir şekilde kullanılıyor. Her geçen gün sektöre yeni borsalar katılıyor. 'Türkiye'nin güvenilir, hızlı ve 7/24 telefonla ulaşılabilen Kripto Para Borsası olma' hedefiyle geçen yıl kurulduğunu belirten Tomya da, yüksek hacimli dijital varlık işlem platformu olmayı başardığını duyurdu.

Uzmanlara göre bugün itibari ile 5 binin üzerinde kripto para çeşidi olan ve 800 milyar dolar işlem hacmine ulaşmış bir piyasa olan dijital para piyasası her gün daha da hareketleniyor. Kullanıcılarına dijital para borsalarında hizmet vermeye başlayan 'Tomya' adlı dijital varlık işlem platformu, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Tether (USDT) alım satım işlemlerini gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

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7/24 canlı müşteri hizmetleri desteği sunduğuna, yatırımcılarının ihtiyaçlarını dinlediğine ve Live-Chat üzerinden yatırımcılarıyla ayrı ayrı ilgilendiğine de vurgu yapan Tomya, piyasaya yeni giren yatırımcılara destek olma konusunda hassas davrandığını da ifade etti. Finans, teknoloji ve yazılım alanlarında profesyonel bir ekiple hizmet verdiğini hatırlatan Tomya, Türkiye'nin en önde gelen isimlerinden Ahmet Mergen ile çalıştığını kaydetti.

Yenilikçi, dürüst ve profesyonel bakış açısı ile hareket ettiklerini belirten TOMYA Genel Müdürü Elisaveta Kisyova, "Sektörün sürekli yenilenen ve gelişen bir yapısı olduğu için biz de Tomya'yı yaratırken bu konuya çok dikkat ettik. Her gün yenilenen ve gelişen bir piyasada ihtiyaçları karşılamak istiyorsanız altyapınızı bu özelliklere göre kurgulamanız gerekiyor. Tomya olarak altyapı için Türkiye'nin en iyi mühendisleriyle çalışıyoruz. Marka haline gelmiş siber güvenlik ve yazılım mühendisleri ile çalışarak platformumuzun güvenliğini en üst seviyeye çıkardık ve Global borsalara örnek olacak şekilde tasarladık. Platformumuz hızlı bir şekilde para yatırma ve çekme işlemlerini yapabilmeniz için de halihazırda altı bankayla anlaşmalı olarak çalışıyoruz ve sayısını giderek arttırıyoruz. Dijital varlık işlem platformu olarak yatırımcılarımıza en iyisini en ulaşılabilir şekilde sunmaya çalışıyoruz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Kripto paraya pandemi sonrası ilgi arttı - Son Dakika Ekonomi

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