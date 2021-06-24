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Son dakika ekonomi: Küresel markaların pazarlama iletişimi stratejisi ve uygulamalarını ele aldılar - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Küresel markaların pazarlama iletişimi stratejisi ve uygulamalarını ele aldılar

24.06.2021 11:10
Son dakika ekonomi: Küresel markaların pazarlama iletişimi stratejisi ve uygulamalarını ele aldılar, System.String[]

Son dakika haberleri... Pazarlama iletişiminin temel bileşenlerinin küresel markalarca nasıl kullanıldığının örneklendirilerek aktarıldığı, iki yüz kadar ülkeye yayılmış bir küresel markanın nasıl bir iletişim stratejisi kurduğunun anlatıldığı "Küresel Markalar Bağlamında Bütünleşik Pazarlama İletişimi" adlı...

Pazarlama iletişiminin temel bileşenlerinin küresel markalarca nasıl kullanıldığının örneklendirilerek aktarıldığı, iki yüz kadar ülkeye yayılmış bir küresel markanın nasıl bir iletişim stratejisi kurduğunun anlatıldığı "Küresel Markalar Bağlamında Bütünleşik Pazarlama İletişimi" adlı kitap okuyucusuyla buluştu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Sarp Bağcan'ın editörlüğünde hazırlanan "Küresel Markalar Bağlamında Bütünleşik Pazarlama İletişimi" adlı kitap raflarda yerini aldı. Dr. Öğr. Üyesi Sarp Bağcan, kitabın ön sözünde şu ifadelere yer veriyor:

"Pazarlama iletişimi ve onun daha sistematik halde tanımlanmasını, uygulanmasını kolaylaştıran bütünleşik pazarlama iletişimi ise oldukça önemli bir kavram. Zira ya bir markanın yıllardır popüler olduğunu biliyoruz ya da birdenbire hayatımıza bir markanın girdiğini görüyoruz; zihnimizde farklı raflarda farklı markalar, ürün ve hizmetler var. İstek ve ihtiyaç halinde onları raflardan indiriyoruz. Üstelik yalnız da değiliz; en yakın çevremizden dünyanın hiç bilmediğimiz ücra noktalarına kadar milyonlarca hatta birkaç milyar insan bu durumu yaşıyor. Onların da zihin raflarında benzer şeyler var, tabii farklı olanlar da. Bunları dünya çapında zihin raflarına kim koyuyor? İşte bu kitap da bunları bir çeşit anlamaya çalışma yolculuğu. Küresel markalar dünyanın dört köşesinde milyarlarca insana kendilerini nasıl aktarıyorlar anlatmaya çalıştık."

Bu bağlamda kitapta Interbrand, BrandZ, Deloitte gibi markalar üzerine küresel ölçekte çalışmalarda bulunan yapıların küresel marka listelerinden önemli örnekler inceleniyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Adnan Duygun, Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Vezir Oğuz, Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nergiz ve Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Savaş'ın, diğer üniversitelerden Dr. Öğr. Üyesi İpek Okkay ve Dr. Öğr. Üyesi Saadet Uğurlu'nun katkıda bulunduğu, editör Dr. Öğr. Üyesi Sarp Bağcan'ın da yazar olarak katkı sağladığı kitapta yer alanlar bölümler ise şu şekilde sıralanıyor:

Küresel Markaların Glokal İletişim Stratejisi ve Reklamlar Bağlamında İncelenmesi: Coca-Cola ve Çin Örneği

Halkla İlişkilerde Etkinlik Yönetimi Bileşenlerinin Küresel Markalar Bağlamında Lüks Tüketime Yönelik Öneminin İncelenmesi: Kalitatif Bir Araştırma Örneği

E-Perakende Sektöründeki Küresel Markaların Satış Geliştirme Faaliyetlerinin İncelenmesi: Amazon ve Alibaba Örnekleri

Küresel Markalarda Doğrudan Pazarlama: Instagram ve Facebook Örneği

Post Korona Döneminde Küresel Markalar ve Trendler

Veri Tabanlı Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Yapay Zeka Kullanımı ve Dijital İş Gücü Yönetimi - İSTANBUL

Son dakika ekonomi: Küresel markaların pazarlama iletişimi stratejisi ve uygulamalarını ele aldılar
Son dakika ekonomi: Küresel markaların pazarlama iletişimi stratejisi ve uygulamalarını ele aldılar

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Kitap, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Küresel markaların pazarlama iletişimi stratejisi ve uygulamalarını ele aldılar - Son Dakika Ekonomi


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