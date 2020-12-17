Dünya genelinde hisse senedi borsalarında endeksler Perşembe günü, ekonomik toparlanma iyimserliği ve ABD Merkez Bankası'nın faiz ve tahvil alım kararlarının etkisiyle yükseldi.

Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: KÜRESEL PİYASALAR-Endeksler toparlanma ve Fed ile yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor