Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar negatif seyrediyor - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar negatif seyrediyor

15.10.2020 09:01
Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar negatif seyrediyor, System.String[]

Son dakika haber... Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış karşısında Avrupa'da tedbirlerin sıkılaştırılmaya başlaması ve ABD'de teşvik paketinin açmaza girmesiyle dün negatif bir seyir izlerken, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri akışı ile AB Liderler Zirvesi'nden...

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış karşısında Avrupa'da tedbirlerin sıkılaştırılmaya başlaması ve ABD'de teşvik paketinin açmaza girmesiyle dün negatif bir seyir izlerken, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri akışı ile AB Liderler Zirvesi'nden gelecek açıklamalar takip edilecek.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kovid-19 salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin dün bir görüşme daha gerçekleştirse de herhangi bir anlaşmaya varamadı.

Mnuchin, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinden önce bir anlaşmanın sağlanmanın zor olacağını ve her iki tarafın belirli konularda ilerleme kaydederken bazı konularda hala çok uzak olduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı tarafında, Avrupa'da "ikinci dalga" tehlikesi karşısında İngiltere'nin ardından Fransa ve Almanya'nın da yeniden tedbirleri sıkılaştırmak durumunda kalması öne çıktı.

Almanya genelinde geçerli uygulamaya göre son 7 günde 100 bin nüfus başına vaka sayısının 50'yi aştığı kent ve ilçelerde tedbirler sıkılaştırılacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel, son günlerde artış gösteren vaka sayılarından duyduğu endişeyi dile getirerek, "Bunu durdurmalıyız. Kontrol edilemeyen bir artışın meydana gelmesini önlemeliyiz. Zaten üst aşamadayız ve salgının bu aşaması ciddi. İkinci bir dalgayı sağlık sisteminin yanında ekonomik olarak da kaldıramayız." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Kovid-19 vaka sayılarında rekor artışların ardından başkent Paris başta olmak üzere birçok şehirde 17 Ekim itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Öte yandan dün ABD'nin büyük bankalarından Bank of America, Goldman Sachs ve Wells Fargo, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı. Goldman Sachs'ın yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 3,6 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Bank of America'nın net karı yüzde 16 azalışla 4,9 milyar dolara, Wells Fargo'nun net karı yüzde 56 düşüşle 2,04 milyar dolara geriledi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde yüzde 0,4 artışla beklentileri geride bırakırken, bu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 93,2-93,7 bandında hareket etmesinin ardından bugün 93,4 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Risk iştahı azalan yatırımcının tahvil piyasasına yönelimi ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde 0,7090 ile 10 günün en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,71 seviyelerinde bulunuyor. ABD endeks vadelilerinde ise işlemlerin negatif tarafta gerçekleştirildiği görülüyor.

Avrupa tarafında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir ticaret anlaşmasına varılması için Avrupa Birliği'ne (AB) verdiği sürenin dolmasına az bir süre kalmasına rağmen taraflar arasındaki anlaşmazlığın sürdüğü belirtildi. Bugünkü AB Liderler Zirvesi öncesi AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüşme gerçekleştiren Johnson, son iki hafta içinde fazla bir ilerleme kaydedilmemesi karşısında hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi. AB tarafı ise İngiltere ile bir anlaşmaya varılması için "yapılacak çok iş" olduğunu vurguladı.

Bu gelişmelerle dün Avrupa tarafında Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 değer kaybederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise 1,1720 ile yaklaşık 10 günün en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,1 artışla 1,1756 seviyesinde bulunuyor.

Asya tarafında bugün Çin'de eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 1,7 artarak beklentilerin altında kalırken, Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,1 ile piyasa öngörülerinin üzerinde düşüş kaydetti. Veriler sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 geriledi.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumartesi günü Fatih sondaj gemisine giderek yeni rezerv miktarını açıklayacaklarını bildirmesinin ardından küresel piyasalardan pozitif ayrıştı ve günü yüzde 1,24 artışla 1.189,29 puandan tamamladı. Dolar/TL ise en düşük 7,8993 ve en yüksek 7,9589 seviyelerini görmesinin ardından bugün 7,91'in üzerinde hareket ediyor.

Analistler, Kovid-19 aşı çalışmaları, teşvik paketi ve ABD başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının yanı sıra, Doğu Akdeniz, Suriye, Azerbaycan ve Libya başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanan bilançoların ve AB Liderler Zirvesi'nden gelecek açıklamaların takip edileceğini aktaran analistler, makroekonomik veri tarafında ise yurt içinde konut satış istatistikleri, özel sektör kredi borcu ve merkezi yönetim bütçe dengesinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, ithalat ve ihracat endeksleri ile New York Fed İmalat Endeksi'nin izleneceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.200 puanın direnç olarak takip edildiğini, 1.180 puanın altına inilmesi halinde ise 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı konut satış istatistikleri

10.00 Türkiye, ağustos ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, ekim ayı New York Fed İmalat Endeksi

15.30 ABD, eylül ayı İthalat Fiyat Endeksi

15.30 ABD, eylül ayı İhracat Fiyat Endeksi

15.30 ABD, ekim ayı Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü

Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar negatif seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti Yavuz Bingöl, kardeşinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekti Kontrolden çıkan otomobil spin attı, sürücüsü içinden fırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi, hobi bahçeleri düzenlemesi ertelendi Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Kocasından şiddet gören kadın dehşet anlarını anlattı: Döverken 'Eşek gibi dövüyorum' diyordu
İngiltere'de gizli polislere talimat! Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilecekler İngiltere'de gizli polislere talimat! Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilecekler         
08:34
Ece Üner, Ümitcan Uygun ve Musa Orhan üzerinden Kadir Şeker kararını eleştirdi: Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor Ece Üner, Ümitcan Uygun ve Musa Orhan üzerinden Kadir Şeker kararını eleştirdi: Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor         
08:00
Savaş kanunlarını hiçe sayıyorlar! Ermenistan, sivillere misket bombası ve fosfor gazı ile saldırıyor Savaş kanunlarını hiçe sayıyorlar! Ermenistan, sivillere misket bombası ve fosfor gazı ile saldırıyor         
07:42
Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı         
23:57
Survivor Mert Öcal, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna mı dahil oluyor? Senaristten kafa karıştıran paylaşım Survivor Mert Öcal, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna mı dahil oluyor? Senaristten kafa karıştıran paylaşım         
23:17
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar         
20:49
Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak         
19:43
Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek         
18:39
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
"Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı         
16:19
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
15:57
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor         
15:20
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 09:27:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika ekonomi: Küresel piyasalar negatif seyrediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei