Son dakika ekonomi: "Kybele" çikolatası Kurban Bayramı öncesi satışa sunuldu

Ordu Büyükşehir Belediyesinin fındığa katma değer oluşturmak amacıyla "Kybele" adıyla ürettiği çikolatalar, Kurban Bayramı öncesi raflardaki yerini aldı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR AŞ tarafından Gülyalı ilçesindeki Çikolata Park'ta seri üretimine geçilen ve uluslararası pazara da sunulması hedeflenen çikolatalar, satışa çıktı.

Mitolojide "Ana Tanrıça" olarak anılan Kybele'nin adının verildiği çikolatalar, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlardan ilgi görüyor.

ORTAR AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Yavuz, yazılı açıklamasında, Kybele markası ile üretilen 30'a yakın çikolata çeşidinin, bayram öncesi raflarda yerini alarak satışa sunulduğunu belirtti.

Üretimin tamamen Ordu konsepti üzerine olduğuna dikkati çeken Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in vizyon düşüncesiyle üretimine başlanılan çikolataların yoğun talep gördüğünü ifade etti.

Yavuz, çikolataların üretiminin, Gülyalı ilçesinde denize sıfır noktada yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgemizin en kıymetli ürünü fındık başta olmak üzere diğer yöresel ürünlerimizin karışımlarını kullandığımız çikolatalarımız dikkat çekiyor. Bizler de vatandaşların bu ilgisine layık olmak için her geçen gün çıtamızı daha da yukarıya çıkartıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği ile çikolataların ülke genelinde satışı için çalışmalara başladık. Ordu konseptli üretilen çikolatalar, fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi Ordu'da bulunan sebze ve meyvelerden yapılıyor."