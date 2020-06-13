Son dakika ekonomi: Milletvekili Yayman:

Hatay'da Kırıkhan ilçesinde 10 bin dönüme ekilen, rengi, tadı ve kokusu ile meşhur olan kavunun hasadı devam ediyor. Kavun tarlasında incelemede bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan kavununun coğrafi işaretini almak için gerekli müracaatımızı yaptıklarını söyledi.



AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, beraberindekiler Kırıkhan ilçesinde kavun hasadı yapılan tarlada incelemede bulundu. Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ilçede bu yıl 40 bin tona yakın rekolte beklediklerini belirterek, "Dünyanın en güzel kavunu Kırıkhan kavunu kendine has rengi ve kokusu ile çok önem verdiğimiz ve Kırıkhan'la özleşmiş bir ürünümüz. Kırıkhan kavununun coğrafi işaretini almak için gerekli yerlere müracaatımız yaptık. Kırıkhan'daki çiftçilerimize hayırlı olsun. Ben bütün vatandaşlarımızı ister Hatay ister İstanbul'da Türkiye'nin, dünyanın farklı yerlerinde bu Kırıkhan kavununu özellikle sormaya ve bu kavunu almaya ve bu kavundan yemeye davet ediyorum. Kırıkhanımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu topraklar dünyanın en bereketli toprakları" dedi.



Bu yıl Amik Ovası'nda buğday verimlerinin çok iyi olduğunu yüzde 25'lik bir rekolte artışı olduğunu kaydeden Yayman, "Kavun üretimi de geçen seneye göre çok iyi. İnşallah biz bu sonuçları pamukta da alırız. Dünden itibaren pamuk desteklemeleri fiyatları hesaplara yatırıldı. Çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.



Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da, Kırıkhan kavununun bu sene bereketli olup ilçeye ekonomik anlamda destek sağlamasını arzuladıklarını belirterek, "Kırıkhanımızda tarımı renklendirme ve çeşitlendirmesi anlamında çiftçilerimizle çalışmalar olacağını vekilimiz ve ziraat odası başkanımız huzurunda çiftçilerimize duyurmak istiyorum. Çünkü dünyadaki en verimli araziler bizim coğrafyamız. Dünyadaki en verimli topraklar kendi bölgemizde. Kavun hasadımız hayırlı uğurlu olsun" dedi. - HATAY