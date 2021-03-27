Son dakika ekonomi: Mobil Oil Türk AŞ yeni servis yatırımlarını sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Mobil Oil Türk AŞ yeni servis yatırımlarını sürdürüyor

27.03.2021 10:31
Son dakika ekonomi: Mobil Oil Türk AŞ yeni servis yatırımlarını sürdürüyor, System.String[]

Son dakika haberi... Türkiye'de 116 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş., kapsamlı yağ değişimi ve hafif bakım hizmetleri verdiği Mobil 1 Center'lara yatırım yapmayı sürdürüyor.

Türkiye'de 116 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş., kapsamlı yağ değişimi ve hafif bakım hizmetleri verdiği Mobil 1 Center'lara yatırım yapmayı sürdürüyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında salgına rağmen 10 yeni Mobil 1 Center açarak hizmet alanını genişleten marka, Sakarya'da açılan Yılbar Otomotiv Mobil 1 Center'la birlikte Türkiye genelindeki Mobil 1 Center sayısını 75'e çıkardı.

"Bu sene sonuna kadar 10 yeni Mobil 1 Center daha açmayı hedefliyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, "Geçtiğimiz yıl, pandemi nedeniyle iç pazarda ertelenen talebin satış ve servis trafiğini artıracağını öngörmüştük. Adımlarımızı da buna göre atarak piyasanın ihtiyaç duyacağı yeni ürün gruplarını pazara sunduk. Bununla birlikte, sürücülerin uzun süredir çalıştırmadığı araçlarının yağ ve bakımı için servislere yöneleceğini de biliyorduk. Sonuç olarak, Mobil 1 Center hizmet noktalarımızın sayısını pandemiye rağmen artırdık. Bu sene sonuna kadar 10 yeni Mobil 1 Center daha açmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgiç havaların ısınmasıyla birlikte araç hareketliliğinin yeniden artmasını beklediklerini ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hava sıcaklıklarının artması, tatil dönemlerine girilmesi ve her şeyden önemlisi aşı çalışmalarıyla birlikte pandemi koşullarının gevşemesi sonucunda, bu sene de iç turizmde yoğun bir dönem bekliyoruz. Yaşanan bu yoğunluk servislerdeki hareketliliği iki katına çıkaracaktır. Geçen sene Mobil Delvac LCV F 5W30 10.5 Litre, Mobil DTE 20 Ultra ve Mobilfluid 428 gibi ürünlerimizin lansmanını yapmıştık. Bu sene özellikle binek araçlara yönelik yepyeni çözümlerimizle tüketicilerin karşısına çıkacağız. Hizmet kalitesi ve sağladığımız geniş ürün gamıyla otomobil kullanıcılarının bütün yağlama ihtiyaçlarını karşılayan Mobil 1 Center'larımız da yine yoğun dönemde tüketicilere hizmet verecek."

15 dakikada ücretsiz 10 nokta kontrolü

Mobil 1 ile kaliteli hizmetin bir arada sunulduğu Mobil 1 Center yağlama merkezlerinde, uzman ekip kontrolünde yapılan yağ değişiminin yanı sıra 10 kritik nokta kontrolü ücretsiz olarak sunuluyor. Lastiklerden frenlere, yağ seviyesinden süspansiyon sistemine kadar gerçekleşen bu 10 kritik nokta kontrolü, uzman ekiplerce sadece 15 dakikada sağlanabiliyor. Araç motorunun tüm yağ ihtiyaçlarını otomobil üreticisi tavsiyelerine göre en yüksek standartlarda karşılayan ve Türkiye genelinde yaygın bir ağa sahip olan Mobil 1 Center hizmet noktalarında, tüm Mobil 1 motor yağları serisi ise eksiksiz olarak yer alıyor.

Sakarya, Yatırım, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Mobil Oil Türk AŞ yeni servis yatırımlarını sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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