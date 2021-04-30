Son dakika ekonomi: MÜSİAD SAMEKS nisanda 53,2'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika ekonomi: MÜSİAD SAMEKS nisanda 53,2'ye yükseldi

30.04.2021 10:27
Son dakika ekonomi: MÜSİAD SAMEKS nisanda 53,2'ye yükseldi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), nisanda bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 53,2 değerine yükseldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), nisanda bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 53,2 değerine yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Nisan 2021 sonuçları açıklandı.

Buna göre, nisan ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 2,1 puan artarak 53,2 değerine yükseldi.

Endekste gözlenen bu artışta hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 2,4 puan artarak 53,0 seviyesine yükselmesi etkili olurken, sanayi sektörü endeksi de önceki aya göre 1,7 puan artarak 52,5 seviyesine yükseldi ve Bileşik Endeksteki olumlu görünümü destekledi.

Bu dönemde her iki sektör endeksinde gözlenen hızlanmada girdi alımlarındaki artışların sürmesi etkili olurken, bu artışlara karşın hizmet sektörüne ilişkin iş hacminin, sanayi sektörüne ilişkin ise üretimin durgun bir seyir izlediği gözlendi.

Söz konusu gelişmeler neticesinde nisan ayında 53,2 seviyesine yükselen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değerinin üzerindeki seyrini üst üste 5'inci ayına taşıyarak, reel sektördeki canlılığa işaret ediyor.

"Tam kapanma"nın mayıs ayına ilişkin ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemesi bekleniyor

İlk çeyreğin tamamında 50 referans değeri üzerinde seyrederek ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret eden SAMEKS, nisan ayında da artışını sürdürerek reel sektöre yönelik olumlu görünümü desteklemeye devam etti. Bu döneme ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi ve İmalat Sanayi Kapasite Kullanımı verilerinde gözlenen artışlar da SAMEKS'in yukarı yönlü ivmesini teyit ediyor.

Buna karşın SAMEKS'in sanayi sektörüne yönelik üretim ve hizmet sektörüne yönelik iş hacmi alt endekslerinde gözlenen durgunluk, döviz kurundaki yüksek seyir ve salgın koşullarının reel sektörü baskılamaya devam ettiğine işaret ediyor.

Girdi alımlarındaki artışların devam etmesi gelecek döneme ilişkin üretim hacmi, istihdam ve yeni siparişlere yönelik olumlu beklentilerin sürdüğünü gösterirken, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki "tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması" uygulamasının ise mayıs ayına ilişkin ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Mayıs, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: MÜSİAD SAMEKS nisanda 53,2'ye yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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