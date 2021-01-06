Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı

06.01.2021 00:35
Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,55 artışla 30.391,60 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,73 artarak 3.727,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 yükselişle 12.818,96 puana çıktı.

Endeksler, Georgia'da bugün yapılan ikinci tur Senato seçimlerinin sonuçlanmasından önce kapanışta pozitif bir seyir izledi.

Analistler, ABD Senatosunda Georgia eyaleti için ayrılan iki koltuğun sahibini belirlemek üzere yapılan ikinci tur seçimlerin Senato'da çoğunluğun hangi tarafta kalacağının ve ülke siyasetindeki dengelerin belirlenmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Seçim sonucunda Senato'da çoğunluğun Demokratlara geçmesi halinde daha fazla mali teşvikin yolunun açılabileceğine işaret eden analistler, ancak bu durumun aynı zamanda daha fazla vergi düzenlemesinin de hayata geçirilebilmesi anlamına geldiğini aktardı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş de piyasalardaki pozitif havayı destekledi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanlarının bir araya geldiği 13. Bakanlar Toplantısı sonrası alınan kararların etkisiyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5'lik artışla 53 doların üzerini gördü.

Söz konusu toplantının ardından Rusya ve Kazakistan gelecek iki ay süresince petrol üretimlerini artıracağını bildirirken, Suudi Arabistan OPEC+ grubunun ekonomisini korumak şubat ve martta gönüllü olarak günlük 1 milyon varillik ek petrol üretim kesintisi uygulayacaklarını duyurdu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, geçen yıl aralıkta beklentileri geride bırakarak aylık 3,2 puan artarak 60,7'ye yükseldi ve Ağustos 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. İmalat sektöründeki büyümeye işaret eden endeks, 8 ay art arda artış göstermiş oldu.

New York, Petrol, Senato, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında faz 3 insan deneyleri safhasına geçeceğiz Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi Toprak kayması aynı aileden 4 can aldı Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Çin'den büyük skandal! Virüsün kaynağını araştıracak olan DSÖ ekibi ülkeye alınmadı İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi
MSB'den darbe imasına açıklama: Anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelemiz sürüyor MSB'den darbe imasına açıklama: Anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelemiz sürüyor         
00:12
TEM Otoyolu'nda makaslayan tıra arkadan çarpan minibüsün içinde bulunan 6 kişi yaralandı TEM Otoyolu'nda makaslayan tıra arkadan çarpan minibüsün içinde bulunan 6 kişi yaralandı         
23:47
Koronavirüs dizginlenemezken, Hindistan'da 5 eyalette kuş gribi salgını patlak verdi Koronavirüs dizginlenemezken, Hindistan'da 5 eyalette kuş gribi salgını patlak verdi         
23:31
Mesut Özil'in İstanbul paylaşımı Fenerbahçe taraftarında heyecan uyandırdı Mesut Özil'in İstanbul paylaşımı Fenerbahçe taraftarında heyecan uyandırdı         
22:58
MasterChef jüri üyelerinin sözleri MasterChef jüri üyelerinin sözleri "Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacak" iddialarını güçlendirdi         
22:26
Ali Babacan, bakanlığı döneminde yaşadıklarını anlattı: 'Merkez Bankası'na benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim Ali Babacan, bakanlığı döneminde yaşadıklarını anlattı: 'Merkez Bankası'na benim ölümü çiğnedikten sonra dokunabilirsiniz' dedim         
22:12
MetroPOLL Araştırma'nın 'ekonomi yönetimi' anketinde en güvenilir isim Erdoğan oldu MetroPOLL Araştırma'nın 'ekonomi yönetimi' anketinde en güvenilir isim Erdoğan oldu         
21:44
Koronavirüs hastalarına 'telefon' uyarısı: Uzun görüşmeler öksürüğü tetikliyor Koronavirüs hastalarına 'telefon' uyarısı: Uzun görüşmeler öksürüğü tetikliyor         
20:44
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi         
16:24
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?         
13:45
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 00:47:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei