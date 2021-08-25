Son dakika ekonomi: New York borsası yükselişle kapandı

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,34 seviyelerine yükseldi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, temmuzda aylık yüzde 0,1 azalışla beklenenden az düşüş gösterdi.

Güne yatay seyirle başlayan endeksler, gün içerisinde bankacılık, seyahat ve eğlence hisselerindeki yükselişle yukarı yönlü bir hareket kaydetti.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kazançla 4.497,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artışla 15.041,9 puana yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

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