Son dakika ekonomi: Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranı martta 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2, enerji hariç karşılama oranı da 10,2 puan artışla yüzde 90,6 oldu."
01.04.2021 11:57
Son dakika haberler: Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranı martta 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2, enerji hariç karşılama oranı da 10,2 puan artışla yüzde 90,6 oldu.
Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranı martta 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2, enerji hariç karşılama oranı da 10,2 puan artışla yüzde 90,6 oldu."
Enerji, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: Pekcan: 'İhracatın ithalatı karşılama oranı martta 9,2 puan yükselerek yüzde 80,2, enerji hariç karşılama oranı da 10,2 puan artışla yüzde 90,6 oldu.' - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor Turizmin geleceğine, '2. Uluslararası Turizm Kalite Zirvesi' ile ışık tutulacak Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Son Dakika: İlk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi 6 Nisan'da oylanacak Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı