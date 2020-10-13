Son dakika ekonomi: Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

13.10.2020 08:59
Son dakika ekonomi: Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı, System.String[]

Son dakika haberler... Küresel piyasalarda dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik teşvik paketi beklentileriyle pozitif bir seyir izlenmesinin ardından bugün yurt içi ve dışında yoğunlaşan veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasalarda dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik teşvik paketi beklentileriyle pozitif bir seyir izlenmesinin ardından bugün yurt içi ve dışında yoğunlaşan veri gündemi takip edilecek.

ABD basınına cuma günü yansıyan Beyaz Saray yönetiminin 1,8 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi teklifi hazırlığı yaptığı haberleri, dün küresel çapta pay piyasalarındaki pozitif görünümün korunmasını sağladı.

Kovid-19 aşısı ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışı da piyasaların yönü açısından önemini korurken, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasında prensipte mutabık kalmasının ardından artan jeopolitik riskler gündemin odağına yerleşti.

Öte yandan, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 testinin negatife döndüğü açıklandı. Trump da tedavisinin tamamlanmasının ardından Florida'nın Sanford kentinde yaptığı ilk seçim mitinginde, "Eskisinden daha güçlüyüm. Kovid-19 sürecini atlattım. Şimdi benim bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum." diye konuştu.

Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da mücbir durumun kaldırılmasının ardından Ras Lanuf Limanı'na ham petrol pompalama işlemi başlarken, bu gelişme sonucu Brent petrolün varil fiyatı dün 41,6 dolara kadar geriledi ve günü yüzde 2,3 düşüşle 42 dolar seviyelerinden tamamladı.

Söz konusu gelişmelerle dün New York Borsası'nda Dow Jones endeksi yüzde 0,88, S&P 500 endeksi yüzde 1,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,56 değer kazandı. Endekslerdeki yükselişe teknoloji hisselerinin öncülük ettiği görülürken, hisse senedi bazında Facebook ve Amazon yüzde 4'ün, Alphabet yüzde 3'ün ve Microsoft yüzde 2'nin üzerinde artış kaydetti. Dolar endeksi dün 93,0-93,3 dar bandında hareket etmesinin ardından bugün 93,1 düzeyinde yatay seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ise dün yüzde 0,80 sınırını test etmesi sonrası bugün yüzde 0,76'ya gerilediği görülüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak eylül ayı enflasyon ve ortalama saatlik kazançlar verileri öncesi endeks vadelilerinin negatif seyrettiğine işaret ederek, Kovid-19 aşısı, başkanlık seçimleri ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışının önemini koruduğunu ifade etti.

Avrupa tarafında dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirterek, "orta, yüksek ve çok yüksek" olmak üzere 3 yerel uyarı seviyesi oluşturduklarını duyurdu. Tekrar ulusal karantina kararı alınmasının doğru olmadığını vurgulayan Johnson, açıkladıkları yeni önlemlerin "denge" paketi olarak görülebileceğini söyledi. Bu gelişme sonrası İngiltere'de FTSE 100 endeksi dün günü yüzde 0,25 düşüşle tamamlarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,67 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise dün en yüksek 1,1828'i görmesinin ardından bugün yüzde 0,2 düşüşle 1,1795 seviyelerinde bulunuyor. Avrupa tarafında vadeli işlemlerde ise karışık bir seyrin hakim olduğu görülüyor.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 9,9 ile yükselişini 4'üncü aya taşırken, ithalat da piyasa öngörülerinin oldukça üzerinde artış kaydetti. Japonya'da ise büyük imalatçıların durumunu yansıtan Tankan endeksi, ekimde eksi 26 değerini aldı. Veriler sonrası karışık bir görünümün hakim olduğu Asya piyasalarında, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09'luk artışla 1.178,35 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi, dün en düşük 7,8501 ve en yüksek 7,9136 seviyelerini görmesinin ardından bugün yüzde 0,1 artışla 7,8975'te bulunuyor.

Analistler, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketi, Kovid-19 aşısı ve jeopolitik gelişmelerin pay piyasalarına yön veren temel gelişmeler olmaya devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde Sanayi Üretimi Endeksi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesin'de ZEW Beklenti Anketi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Bugün ayrıca Uluslararası Para Fonu'nun küresel ekonomiye ilişkin tahminlerine yer verdiği Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2020 sayısının yayımlanacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin, ağustosta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,7 artmasını bekliyor. Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, eylül ayı işsizlik oranı ve istihdam verileri

09.00 Almanya, eylül ayı enflasyon

10.00 Türkiye, ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi

10.00 Türkiye, ağustos ayı perakende satış ve ciro endeksleri

12.00 Almanya, ekim ayı ZEW Beklenti Anketi

12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı ZEW Beklenti Anketi

13.00 ABD, eylül ayı NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi

15.30 IMF ekim ayı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu

15.30 ABD, eylül ayı enflasyon

15.30 ABD, eylül ayı ortalama saatlik kazançlar

Avrupa Birliği, Enflasyon, Almanya, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Jan Olde Riekerink, Güney Afrika'da son 2 ayın teknik direktörü seçildi Meteoroloji'den İstanbul dahil 12 kent için sağanak yağış ve fırtına uyarısı Denizde boğulmaktan son anda kurtarılan kadın, kendisini çeken gazetecilere küfür etti Karabağ'da ateşkesi ihlal edip sivilleri katleden Paşinyan'dan küstah sözler: Türkiye olmasaydı savaş başlamazdı Fuhuş çetesinin sokak ortasında kaçırdığı genç kızın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf
İstanbul Ticaret Odası, ekmeğe zam talebini 10 ay sonra kabul etti! Bir ekmek 2 TL oldu İstanbul Ticaret Odası, ekmeğe zam talebini 10 ay sonra kabul etti! Bir ekmek 2 TL oldu         
09:16
Cezaevi firarisi, yakalandığını anlayınca pencereden çıkıp intihara kalkıştı! O anlar kamerada Cezaevi firarisi, yakalandığını anlayınca pencereden çıkıp intihara kalkıştı! O anlar kamerada         
08:35
İki kardeşin bulunduğu otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı : 1 ölü, 1 yaralı İki kardeşin bulunduğu otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı : 1 ölü, 1 yaralı         
07:29
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi         
22:40
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı         
20:39
Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş         
20:15
Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi         
19:15
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor         
18:20
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur         
15:54
Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü         
15:44
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 09:23:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika ekonomi: Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei