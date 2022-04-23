Polis Akademisi 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı - Son Dakika
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Polis Akademisi 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı

23.04.2022 18:07
Polis Akademisi 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı

Polis Akademisi sosyal medya hesabı üzerinden 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı.

Polis Akademisi sosyal medya hesabı üzerinden 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı.

Polis Akademisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 81 ilde toplam 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi istihdam edileceği açıklandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "81 ilimizde istihdam edilmek üzere 3.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

(Ahmet Furkan Gülap/İHA)

Polis Akademisi 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı
Polis Akademisi 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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