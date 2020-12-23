Son dakika ekonomi: Salgınla artan ev tekstili satışları, Denizlili ihracatçıyı sevindirdi - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Salgınla artan ev tekstili satışları, Denizlili ihracatçıyı sevindirdi

23.12.2020 11:01
Son dakika ekonomi: Salgınla artan ev tekstili satışları, Denizlili ihracatçıyı sevindirdi, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Türkiye ev tekstili ihracatının önemli bölümünü karşılayan Denizli'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde havlu, çarşaf ve nevresime olan talep artışının da etkisiyle bu yıl 11 ayda 2 milyar 863 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye ev tekstili ihracatının önemli bölümünü karşılayan Denizli'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde havlu, çarşaf ve nevresime olan talep artışının da etkisiyle bu yıl 11 ayda 2 milyar 863 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, AA muhabirine, 2020 yılının ihracatçı açısından zor geçtiğini söyledi.

Salgının başladığı dönemde Denizli'deki firmaların da önemli sipariş kayıpları yaşadığını ancak kısa zamanda toparlanmayı başardıklarını aktaran Memişoğlu, haziran ayından itibaren ihracatın aylık yüzde 20'lerin üzerinde artışa geçtiğini ifade etti.

Bu artışta salgın nedeniyle insanların evlerinde daha fazla vakit geçirmesi ve hijyenin öneminin artmasının etkisinin olduğunu kaydeden Memişoğlu, havlu başta olmak üzere çarşaf, nevresim gibi ev tekstili ürünleri ihracatında hareketlilik yaşandığını söyledi.

Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Pandemi döneminde havlu, bornoz ve nevresim ihracatı yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi. Bu dönemde ev tekstili ihracatının artmış olması açıkçası bizi çok şaşırtmadı. Bu ürünlerdeki artış, birlik rakamları açısından diğer sektörlerdeki kayıplarımızı telafi etti. Denizli'den bu yılın 11 ayında pandemiye rağmen 2 milyar 863 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 daha az ancak son ayla birlikte bu yılı geçen yıla göre çok küçük bir artıyla kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Hiç olmazsa geçen yılın rakamlarını yakaladık diye kendimizi teselli edeceğiz. Gelecek yıl inşallah bu ihracat hızını devam ettirerek çok daha iyi bir süreç yaşayacağız."

Tekstilin payı yüzde 53 oldu

Son olarak geçen ay 335 milyon dolar ihracatla kasım ayı rekorunu kırdıklarını hatırlatan Memişoğlu, ihracat yapılan ülke sayısının da 171'e ulaştığını dile getirdi.

"Hedefimiz dünyadaki bütün ülkelere ihracat yapmak" diyen Memişoğlu, "Tekstil ve hazır giyim ihracatımızın genel ihracata oranı geçen yıl yüzde 43 seviyelerindeydi. Bu yılın 11 aylık döneminde bu, yüzde 53'lere çıkmış durumda. Yani 1,5 milyar dolarlık ev tekstili ihracatı yapmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatçılar Birliği, Türkiye, Denizli, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Salgınla artan ev tekstili satışları, Denizlili ihracatçıyı sevindirdi - Son Dakika Ekonomi


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