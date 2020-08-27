Son dakika ekonomi: Salihli OSB 2. etapta fabrikalar yükseliyor

Yatırımcıların büyük talep gösterdiği Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. etabında fabrikalar yükseliyor.

Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, OSB'de fabrikaların yükseldiği 2. etabı ziyaret etti. Türkiye'nin en büyük zirai ilaç üretim firmalarından olan ve yatırım için Salihli OSB'yi tercih eden Agrobest Tesislerinde incelemelerde bulunan Başkan Kayda, Agrobest Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu'ndan bilgi aldı. Tesisin 206 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 120 bin kapalı alana kurulduğunu belirten Eroğlu, Türkiye'de hiç üretilmeyen zirai ilaç hammaddesini üretip, bir ilki Salihli OSB'deki tesislerde gerçekleştireceklerini söyledi. Eroğlu, ülke ekonomisine dev katkı sağlayacakları gibi istihdama da büyük katkı sunacaklarını belirtti.

"Hedef 10 bin kişiye istihdam sağlamak"

Salihli OSB'nin yeni kurulan fabrikalarla birlikte Ege Bölgesi'nin parlayan yıldızı olma yolunda ilerlediğini belirten Kayda, 2. etap OSB'deki 59 adet sanayi parselinden 48'inin 34 farklı firmaya tahsis edildiğini, tahsis edilen sanayi parsellerinden 14'nün ise inşaat çalışmalarına başladığını ve fabrikaların her geçen gün yükseldiğini söyledi. Salihli OSB'deki doğalgaz çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Kayda, bu yıl sonu gibi doğalgaz meşalesini yakıp, yatırımcıların hizmetine sunmak istediklerini dile getirdi. Doğalgazın Salihli OSB'nin değerine değer katacağını anlatan Başkan Kayda, doğalgaz ile birlikte yatırımcıların enerji konusunda tasarruf sağlayacağını söyledi. Salihli OSB'nin şu an 3 bin 500 ile 4 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Kayda, 2. etaptaki yeni fabrikalarla birlikte 10 bin insana ekmek kapısı açılacağını vurguladı.

"İş insanımıza hayırlı olsun"

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca'nın eşlik ettiği ziyarette Başkan Kayda, inşaat çalışmalarının devam ettiği OSB hizmet binasını ziyaret etti. İnşaat çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Kayda, "Yatırımcıların gözdesi olan Salihli Organize Sanayi Bölgemize modern bir idare binası kazandırıyoruz. İçerisinde toplantı ve konferans salonları, fuaye ve sergi alanı, kreş, otel, restoran ve idari hizmet birimlerinin yer aldığı merkezimiz Ocak ayından itibaren hizmete açılacak. İş insanlarımıza ve firmalarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.

"Maske, mesafe, temizlik"

Pandeminin tüm dünyayı olduğu gibi ekonomik anlamda Türkiye'yi de etkilediğini anlatan Kayda, Salihli OSB'deki firmaların da korona virüsle mücadelede elini taşın altına koyduğunu belirterek, "Pandemi sürecinin getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen firmalarımız İçişleri Bakanlığının ve il, ilçe hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlara uygun çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Kayda, "Hangi işte olursa olsun maskemizi takıp, sosyal mesafemizi koruyup, hijyene ve temizliğe önem verirsek bu virüsten kurtuluruz" dedi. - MANİSA