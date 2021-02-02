Son dakika ekonomi: Schneider Electric, Corporate Knights'ın sürdürülebilir şirketler listesinde liderliğe yükseldi - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Schneider Electric, Corporate Knights'ın sürdürülebilir şirketler listesinde liderliğe yükseldi

02.02.2021 12:07
Son dakika ekonomi: Schneider Electric, Corporate Knights'ın sürdürülebilir şirketler listesinde liderliğe yükseldi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Schneider Electric, kurumsal sürdürülebilirlik performansına göre listeler ve mali ürün sıralamaları oluşturan Kanadalı medya ve araştırma şirketi Corporate Knights tarafından hazırlanan "Dünyanın en sürdürülebilir şirketleri Global 100 listesinde" birinci sıraya yükseldi.

Schneider Electric, kurumsal sürdürülebilirlik performansına göre listeler ve mali ürün sıralamaları oluşturan Kanadalı medya ve araştırma şirketi Corporate Knights tarafından hazırlanan "Dünyanın en sürdürülebilir şirketleri Global 100 listesinde" birinci sıraya yükseldi.

Şirket açıklamasına göre, geçen yıl 29. sırada yer alan Schneider Electric, 2021 itibarıyla listede liderliğe yükselirken, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişimsel konularında erken dönemdeki taahhütlerine bağlı kalması kurum dışından da takdir görüyor. Bu durum aynı zamanda şirketin, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğe destek olan dijital çözümlerin "lider" tedarikçisine dönüştüğünü gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Pascal Tricoire, stratejilerinin temelinin, sürdürülebilir bir işletme ve şirket olmak olduğunu belirtti.

Tricoire, "Müşteri, çalışan, iş ortağı ve yatırımcılar şu anda çevresel, sosyal ve yönetişimsel konularıyla hiçbir zaman olmadığı kadar ilgili. Bu konularla uzun süredir ilgilenen Schneider Electric, müşterileri ve iş ortakları için çıtayı yükseltiyor. 2005 yılında ilk sürdürülebilirlik barometresini oluşturduğumuzda bu konularda ilk taahhüt verenler arasındaydık. Ancak bu taahhütler tek seferlik olamazdı ve biz de bunları 3 yılda bir geliştirdik. Şirketler, hükümetler ve bireyler de dahil olmak üzere herkes dünyayı daha yeşil ve daha katılımcı hale getirmeye katkıda bulunabilir. Yeni taahhütlerimiz bu katkı için atacağımız yeni adımları tanımlıyor." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric, dünyanın ilk kurumsal sürdürülebilirlik barometresini 2005'te devreye aldı

Yeni Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi (SSI) programı, 2021-2025 dönemini kapsarken, önceki hedeflerin ciddi şekilde ivme kazandığını da gösteriyor. Programın temelini her Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedefi ile ilişkili "iklim açısından pozitif bir dünya için eyleme geçme", "kaynakları verimli kullanma", "güven ilkelerine uygun hareket etme", "adil fırsatlar yaratma", "tüm nesillerin gücünden faydalanma" ve "yerel toplulukları destekleme" başlıklarından oluşan 6 uzun vadeli taahhüt oluşturuyor.

Schneider Electric Strateji ve Sürdürülebilirlik Direktörü Olivier Blum, dünyayı daha yeşil ve daha adil hale getirme becerisi ve isteğinin bir ahlaki sorumluluğun ötesinde, iş açısından da anlamlı olduğunu aktararak, "Kovid-19'un yanı sıra iklim ile ilişkili doğal afetler ve Paris İklim Sözleşmesi'nin 5'inci yıl dönümü ile hatırlanacak olan 2020, acilen eyleme geçilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi. Bu yıl içinde ayrıca müşterilerimizin daha düşük karbonlu bir dünyaya geçişlerini hızlandırma isteklerinin arttığını gördük. Çözümlerimiz ile bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olacağız."

Verilen bilgiye göre, 2025 itibarıyla ulaşılacak 11 iddialı hedef bu taahhütlerin altını çizerken, Schneider Electric'in de faaliyet gösterdiği 100'den fazla ülkeden önde gelen kurumlar, kendi yerel topluluklarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerel hedefler belirleyecek.

Sürdürülebilirlik alanındaki başarılarıyla dünya çapındaki önemli listelerde düzenli olarak üst sıralarda yer alan Schneider Electric, 2005'te dünyanın ilk kurumsal sürdürülebilirlik barometresini devreye aldığı günden bu yana finans dışı performansını 3 ayda bir yayınlamaya devam ediyor.

Schneider Electric, geçen yıl karbondan arındırma yol haritasını bir adım ileriye taşırken, İklim Taahhüdü belgesini imzaladı. Çevresel-Sosyal-Yönetimsel bağlantılı hisse senedine dönüştürülebilir tahvil çıkaran ilk şirket oldu. Üst üste 10. yıl çevre konusunda şeffaflığı ve eylemleri için Corporate Disclosure Project (CDP) A-Listesi'nde (Kurumsal Açıklık Projesi) yer aldı ve Financial Times'ın "En İyi 50 Sürdürülebilirlik Lideri" listesine girdi.

Enerji, Medya, Jean, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Schneider Electric, Corporate Knights'ın sürdürülebilir şirketler listesinde liderliğe yükseldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Feyza Aktan, Özcan Deniz'in açtığı velayet davası için adliyede ifade verdi Fenerbahçe, sosyal medyada en yüksek etkileşim sayısı rekorunu kırdı Kavga ettiği ev arkadaşını mutfaktan kaptığı bıçakla öldürdü Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi Dolar 6 ayın en düşük seviyesine geriledi İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç'un bir sözü gidişatı değiştirdi Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı
Son Dakika! Selin vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak Son Dakika! Selin vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak         
12:44
4 gencin sır ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı! Toplu halde intihar etmişler 4 gencin sır ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı! Toplu halde intihar etmişler         
12:13
Tunç Soyer İzmir'deki felaketin boyutunu bu sözlerle aktardı: 2020'deki yağışın yüzde 18'i bir gecede yağdı Tunç Soyer İzmir'deki felaketin boyutunu bu sözlerle aktardı: 2020'deki yağışın yüzde 18'i bir gecede yağdı         
11:48
Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Aşağı bak" iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı         
11:17
Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü         
11:06
Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti         
10:50
Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor         
10:12
Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı         
08:39
Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı         
08:10
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna bomba bir isim daha transfer oluyor         
00:15
Fatih Altaylı, Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı         
00:02
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan nikah masasına oturuyor Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan nikah masasına oturuyor         
22:26
Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu Ekipler, bir süredir haber alınamayan genç kızı evinde yüzü kanlar içinde buldu         
22:25
Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti         
17:50
Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
16:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 13:37:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika ekonomi: Schneider Electric, Corporate Knights'ın sürdürülebilir şirketler listesinde liderliğe yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei