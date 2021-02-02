Son dakika ekonomi: Schneider Electric, Corporate Knights'ın sürdürülebilir şirketler listesinde liderliğe yükseldi

Schneider Electric, kurumsal sürdürülebilirlik performansına göre listeler ve mali ürün sıralamaları oluşturan Kanadalı medya ve araştırma şirketi Corporate Knights tarafından hazırlanan "Dünyanın en sürdürülebilir şirketleri Global 100 listesinde" birinci sıraya yükseldi.

Şirket açıklamasına göre, geçen yıl 29. sırada yer alan Schneider Electric, 2021 itibarıyla listede liderliğe yükselirken, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişimsel konularında erken dönemdeki taahhütlerine bağlı kalması kurum dışından da takdir görüyor. Bu durum aynı zamanda şirketin, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğe destek olan dijital çözümlerin "lider" tedarikçisine dönüştüğünü gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Pascal Tricoire, stratejilerinin temelinin, sürdürülebilir bir işletme ve şirket olmak olduğunu belirtti.

Tricoire, "Müşteri, çalışan, iş ortağı ve yatırımcılar şu anda çevresel, sosyal ve yönetişimsel konularıyla hiçbir zaman olmadığı kadar ilgili. Bu konularla uzun süredir ilgilenen Schneider Electric, müşterileri ve iş ortakları için çıtayı yükseltiyor. 2005 yılında ilk sürdürülebilirlik barometresini oluşturduğumuzda bu konularda ilk taahhüt verenler arasındaydık. Ancak bu taahhütler tek seferlik olamazdı ve biz de bunları 3 yılda bir geliştirdik. Şirketler, hükümetler ve bireyler de dahil olmak üzere herkes dünyayı daha yeşil ve daha katılımcı hale getirmeye katkıda bulunabilir. Yeni taahhütlerimiz bu katkı için atacağımız yeni adımları tanımlıyor." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric, dünyanın ilk kurumsal sürdürülebilirlik barometresini 2005'te devreye aldı

Yeni Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi (SSI) programı, 2021-2025 dönemini kapsarken, önceki hedeflerin ciddi şekilde ivme kazandığını da gösteriyor. Programın temelini her Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedefi ile ilişkili "iklim açısından pozitif bir dünya için eyleme geçme", "kaynakları verimli kullanma", "güven ilkelerine uygun hareket etme", "adil fırsatlar yaratma", "tüm nesillerin gücünden faydalanma" ve "yerel toplulukları destekleme" başlıklarından oluşan 6 uzun vadeli taahhüt oluşturuyor.

Schneider Electric Strateji ve Sürdürülebilirlik Direktörü Olivier Blum, dünyayı daha yeşil ve daha adil hale getirme becerisi ve isteğinin bir ahlaki sorumluluğun ötesinde, iş açısından da anlamlı olduğunu aktararak, "Kovid-19'un yanı sıra iklim ile ilişkili doğal afetler ve Paris İklim Sözleşmesi'nin 5'inci yıl dönümü ile hatırlanacak olan 2020, acilen eyleme geçilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi. Bu yıl içinde ayrıca müşterilerimizin daha düşük karbonlu bir dünyaya geçişlerini hızlandırma isteklerinin arttığını gördük. Çözümlerimiz ile bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olacağız."

Verilen bilgiye göre, 2025 itibarıyla ulaşılacak 11 iddialı hedef bu taahhütlerin altını çizerken, Schneider Electric'in de faaliyet gösterdiği 100'den fazla ülkeden önde gelen kurumlar, kendi yerel topluluklarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerel hedefler belirleyecek.

Sürdürülebilirlik alanındaki başarılarıyla dünya çapındaki önemli listelerde düzenli olarak üst sıralarda yer alan Schneider Electric, 2005'te dünyanın ilk kurumsal sürdürülebilirlik barometresini devreye aldığı günden bu yana finans dışı performansını 3 ayda bir yayınlamaya devam ediyor.

Schneider Electric, geçen yıl karbondan arındırma yol haritasını bir adım ileriye taşırken, İklim Taahhüdü belgesini imzaladı. Çevresel-Sosyal-Yönetimsel bağlantılı hisse senedine dönüştürülebilir tahvil çıkaran ilk şirket oldu. Üst üste 10. yıl çevre konusunda şeffaflığı ve eylemleri için Corporate Disclosure Project (CDP) A-Listesi'nde (Kurumsal Açıklık Projesi) yer aldı ve Financial Times'ın "En İyi 50 Sürdürülebilirlik Lideri" listesine girdi.