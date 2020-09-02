Son dakika ekonomi: SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 73 milyon 100 bin lira olan sermayesinin 179 milyon 900 bin liralık bedelsiz sermaye artırımıyla 253 milyon liraya çıkarılmasına onay verdi.

Fiba Faktoring AŞ'nin 240 milyon lira, Dünya Varlık Yönetim AŞ'nin 500 milyon lira, Zorlu Faktoring AŞ'nin 200 milyon lira ve Şeker Faktoring AŞ'nin 78 milyon liraya kadar finansman bonosu ihracına onay verilen bültene göre, Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin de 200 milyon lira yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracına da izin verildi.

SPK bültenine göre, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Merih Keskes'e çeşitli suçlardan sırasıyla 46 bin 958 lira ve 38 bin 308 lira idari para cezası verildi.

Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ (KAPLM) pay piyasasında 23 Temmuz 2019 ile 9 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılan işlemlerden dolayı dört kişiye idari para cezası uygulandı.

Buna göre, KAPLM pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması eyleminden dolayı Nihal Özen'e 897 bin 370 lira, Ahmet Faruk Aksakal'a 197 bin 962 lira ve Mehmet Ersin Hatır ile Neriman Öztürk'e ise 38 bin 308'er bin lira idari para cezası verildi.

Akfen Gayrimenkul Porföy Yönetimi AŞ'nin 5 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 700 bin lira artırılmasına izin verildi.

SPK bültenine göre, İş Portföy Yönetimi AŞ'nin İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon ve İş Portföy Durusu Serbest Özel Fon, Fiba Porföy Yönetimi AŞ'nin ise Fiba Portföy Serbest Fon unvanlı fonlarının katılma paylarının ihracına ilişkin izahnameleri onaylandı.