Son dakika ekonomi: Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği

08.12.2020 12:00
Son dakika ekonomi: Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Van Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği verileceğini duyurdu.

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği verileceğini duyurdu.

Van Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca üç dönem olarak 2006-2020 yılları arasında uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tabandan tavana doğru yaklaşımla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam oluşturma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını esas alan projeler ile üretime yönelik makine-ekipman alımı projeleri desteklenmiştir. 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile programın 2021-2025 yılları arasında devam etmesi kararlaştırılmıştır. 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yürütülecek olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ gereğince hazırlanan uygulama rehberi 7 Aralık 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı web sitesinde yayınlanmıştır.

Program kapsamında hazırlanan başvuru dosyalarının, bu tarihten itibaren 90 gün içinde uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanarak elektronik ağ üzerinden girişlerinin yapılması gerekir. Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü İl Proje Yürütme Birimine elden teslim edilmesi gerekmektedir" denildi. - VAN

Son dakika ekonomi: Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği

Yatırım, Tarım, yerel, Van, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen ceza belli oldu Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı?
Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti         
11:49
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı         
11:14
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin         
11:07
İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya         
10:47
Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti         
10:38
Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti         
10:24
Eline çekiç alıp ATM'leri paramparça etti! O anlar kamerada Eline çekiç alıp ATM'leri paramparça etti! O anlar kamerada         
10:14
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi         
10:00
CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü         
09:52
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak         
08:19
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 12:16:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika ekonomi: Tarıma dayalı ekonomik yatırım projelerine 1,5 milyon TL'ye varan hibe desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei