Üye Girişi
Son dakika ekonomi: TBMM KİT Komisyonunda TH Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin hesapları görüşüldü - Son Dakika

Son dakika ekonomi: TBMM KİT Komisyonunda TH Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin hesapları görüşüldü

23.06.2021 18:02
Son dakika ekonomi: TBMM KİT Komisyonunda TH Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin hesapları görüşüldü, System.String[]

Son dakika haberler: TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, TH Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin 2017-2018 yılı hesapları görüşüldü.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, TH Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin 2017-2018 yılı hesapları görüşüldü.

Tasfiye Halinde (TH) Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş Tasfiye Memuru Satı Balcı, komisyonda yaptığı konuşmada, 1997 yılında, 13 yıl sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirket faaliyetlerinin, yönetim kurulunca 2009 sonu itibarıyla 1 yıl süreyle geçici olarak durdurulmasının kararlaştırıldığını hatırlatarak, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) şirket faaliyetlerinin 1 yıl süreyle durdurulmasının kararını onayladığını anımsattı.

Bunun üzerine Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi ve Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesinin satılmasına karar verildiğini hatırlatan Balcı, satış işlemlerinin de SPK tarafından onaylandığını ifade etti.

Balcı, tasfiye kararıyla ilgili şirketin tüm işlemlerini yaptığını aktararak, "Şirketimiz nakde geçmiş, alması gereken tedbirleri almıştır. Şu anda geldiğimiz noktada tasfiyeye hazır durumda bekliyoruz ancak 4 davamız var. Bir davamız bitti. Kesin karar içi talepte bulunduk." dedi.

2017'de sermayelerinin 5 milyon lira ve öz kaynaklarının 8,6 milyon lira ve net karının 696 bin lira olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"2018 yılı itibarıyla öz kaynaklarımız 9,7 milyon liraya, karımız 1,1 milyon liraya ulaştı. 2019 itibarıyla 11 milyon lira öz kaynağımız, 1,3 milyon lira net karımız bulunuyor. 2020 yılını ise 11,9 milyon lira öz kaynak ve 867 bin lira net karla kapatmış durumdayız. Nakit bir durumdayız. Mahkeme sonuçları biter bitmez de tasfiyemizi sonlandıracağız."

Toplantıda, milletvekillerinin konuşmalarının ardından, TH Kalkınma Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2017-2018 yılı hesapları genel görüşe sunuldu.

Komisyonda ayrıca Arıcak Turizm ve Ticaret AŞ'nin 2017-2018 yılı hesapları da genel görüşe sunuldu.

Yatırım, Balcı, Kamu, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: TBMM KİT Komisyonunda TH Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin hesapları görüşüldü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama 18:06 Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum 17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor 17:45 Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı 17:43 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira 17:29 Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu 17:16 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
Mansur Yavaş, 16:55 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı 16:16 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı

Son Dakika Haberleri
18:03 Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki
17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum
17:42 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı
17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
17:15 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
17:04 "Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" dedi, gözaltına alındı
16:54 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
16:33 Bakanlık, 81 ile YKS genelgesi gönderdi! Sınava girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü         
18:12
Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki         
18:04
Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız         
17:51
Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar         
17:44
KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı         
17:30
Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları         
17:17
Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil         
17:05
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum         
15:35
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 18:21:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika ekonomi: TBMM KİT Komisyonunda TH Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin hesapları görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement