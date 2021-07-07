Ticaret Bakanlığı Bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Kuruldu

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye'nin rekabet avantajına sahip olduğu hizmet sektörlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, bu alanda dış ticaret yaklaşımıyla çalışmalar yapmak üzere Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü kuruldu.

Uluslararası ticarete konu hizmet sektörlerinin ülke yararına geliştirilmesi, desteklenmesi, bu alanda oluşturulan politikaların ilgili tüm kurum ve kuruluşları koordine ederek uygulanmasından sorumlu olan genel müdürlük, aynı zamanda yurt dışında kurulacak lojistik merkezleri ile yurt dışındaki yatırımların izlenmesi ve yönlendirilmesi konularında da çalışmalar yürütecek. Uluslararası hizmet ticaretinin ülke ekonomisi yararına geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla küresel gelişmeleri takip ederek sektörler ve ülkeler bazında gerekli çalışmaları yapacak olan

Genel Müdürlük, ülke hizmet ihracatına yönelik algının güçlendirilmesi ve pazarların çeşitlendirilmesi amacıyla her türlü tanıtım etkinlikleri düzenleyecek.

Genel müdürlük, hizmet sektörlerinin dış ticaret yaklaşımıyla ele alınması, desteklenmesi ve küresel çapta söz sahibi olan markaların oluşturulması amacıyla devlet yardımı programlarını hazırlayacak ve uygulayacak. Uluslararası hizmet ticaretinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımlarıyla etkili şekilde yürütecek.

- Bakan Muş'un mesajı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Hizmet ihracatımızı daha da artırmak ve uluslararası hizmet ticareti konularını bütüncül bir yaklaşımla ele almak amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünü kurduk. Ülkemiz ve bakanlığımız için hayırlı olsun. "

Ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 56, 2'sini oluşturan ve istihdam içindeki payı yüzde 54, 9 olan hizmetler sektörüne yönelik Bakanlıkça kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2019'da 6, 1 trilyon dolar düzeyinde olan küresel hizmet ihracatı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 19, 6 azalarak 4, 9 trilyon dolar olarak gerçekleşti.

Küresel salgın nedeniyle yaşanan bu daralma, başta turizm sektörü olmak üzere Türkiye'nin hizmet ihracatında da kendisini gösterdi. 2019'da 63, 6 milyar dolar olan ülke hizmet ihracatı, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 45, 3 azalarak 34, 8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Salgının etkilerine karşı alınan etkili tedbirler sayesinde hizmet ihracatında 2021'de hızlı bir toparlanma yaşanması bekleniyor.