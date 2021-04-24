Hisarcıklıoğlu: "Siyasi hesap ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez" - Son Dakika

Hisarcıklıoğlu: "Siyasi hesap ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez"

24.04.2021 19:55
Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Siyasi hesap ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Siyasi hesap ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD yönetiminin kararı Ermeni soykırım iftirasını gerçeğe dönüştürmez. Şiddetle kınıyorum. Siyasi hesap ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu karar, Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkileyecektir" ifadelerine yer verdi.

(Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Soykırım, Türkiye, Ermeni, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu: 'Siyasi hesap ve popülist kararlarla tarih değiştirilemez' - Son Dakika Ekonomi


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