Son dakika ekonomi: Türkiye'de tüketicilerin yarısından fazlası veri ihlali yaşayan çevrimiçi hizmet sağlayıcıdan uzak duruyor - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Türkiye'de tüketicilerin yarısından fazlası veri ihlali yaşayan çevrimiçi hizmet sağlayıcıdan uzak duruyor

15.04.2021 11:01
Son dakika ekonomi: Türkiye'de tüketicilerin yarısından fazlası veri ihlali yaşayan çevrimiçi hizmet sağlayıcıdan uzak duruyor, System.String[]

Son dakika haberine göre Küresel güvenlik şirketi Kaspersky tarafından düzenlenen dünya genelinde 15 bin tüketicinin katıldığı araştırmaya göre Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 61'i herhangi bir veri ihlali yaşayan çevrimiçi hizmet sağlayıcısından uzaklaşmayı tercih ediyor.

Küresel güvenlik şirketi Kaspersky tarafından düzenlenen dünya genelinde 15 bin tüketicinin katıldığı araştırmaya göre Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 61'i herhangi bir veri ihlali yaşayan çevrimiçi hizmet sağlayıcısından uzaklaşmayı tercih ediyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, verinin kötüye kullanımının önlenebilmesi fikri katılımcıların kızgınlığını artırırken, Türkiye'den ankete katılanların yüzde 63'ü verilerinin üçüncü bir tarafa satılmasından çekindiği için artık ilgili hizmet sağlayıcıyı kullanmayacaklarını beyan ediyor.

Tüketiciler işletmelerin veri gizliliğine dair sorumluluklarını daha iyi anladıkça, şirketlerin kullanıcı verilerini nasıl işledikleri konusunda daha fazla şeffaflığa ihtiyaç duyuyor. Günümüzde eğlenceden alışverişe hemen her ihtiyaçları için çevrimiçi servisleri kullanan tüketiciler bu sistemlere emanet ettikleri verinin değerinin farkına varmış görünüyor. Ankete katılanların yüzde 62'si çevrimiçi etkinliklerinin ziyaret ettikleri web siteleri veya hizmetler tarafından sürekli olarak izlendiğinin endişesi içinde.

Ankete katılanların yüzde 50'si veri ihlaliyle karşılaşılan çevrimiçi sağlayıcıyı bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda büyük bir kısmı işletmelerden ve hükümetlerden verilerine dair daha fazla koruma talep ediyor. Katılımcıların yarısı (yüzde 51) şirketlerin bilgi işlemlerinde şeffaf olmalarını gerektiğini düşünürken, yüzde 48'i şirketlerin teknolojilerinin nasıl çalıştığı konusunda eşit derecede açık olması gerektiğini düşünüyor. Yine katılımcıların yüzde 50'si hükümetleri veri toplama ve yönetim süreçleri konusunda şeffaf olmaya çağırıyor.

Bu, tüketicilerin veri işleme fikrine mutlak bir biçimde karşı oldukları anlamına gelmiyor, yüzde 68'i kullandıkları uygulamaların ve dijital hizmetlerin hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştırdığını kabul ediyor. Bununla birlikte katılımcıların yüzde 12'sinin kişisel verilerinin üçüncü bir tarafça sızdırıldığını veya uygunsuz bir şekilde paylaşıldığı düşünüldüğünde bu derece ihtiyatlı olmak anlaşılır bir durum.

"Uygun olduğu anda programları ve işletim sistemlerini güncelleyin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, "Yanıtlardan açıkça anlaşılıyor ki, insanlar bir kontrol duygusu geliştirdiler ve verilerinin nasıl ve nerede yönetildiği konusunda açıklık talep ediyorlar. Bu, bilgi güvenliği alanındaki şeffaflığın önemini ortaya koyan ve Kaspersky olarak kesinlikle desteklediğimiz bir tavır. İşletmeler bu çağrıları görmezden gelmenin marka itibarına ne kadar zarar vereceğinin farkına varmak zorunda. Kaspersky olarak yakın zaman önce veri işleme süreçlerimizi İsviçre'ye taşıdık. Bu değişiklik veri işleme uygulamalarımızı daha güvenli ve şeffaf hale getirmemize yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Hizmet sağlayıcılar tarafından atılan adımların yanı sıra, tüketicilerin kendilerini ve bilgilerini güvende tutmak için alabilecekleri önlemler de mevcut. Kaspersky şunları öneriyor:

"Uygun olduğu anda programları ve işletim sistemlerini güncelleyin. Bu güncellemeler çoğu zaman güvenlik açıklarını ortadan kaldırır, bu da ihlallerin meydana gelme olasılığını azaltır. Bilgisayarlarınızı ve bilgilerinizi meraklı gözlerden korumak için şifreli bir Wi-Fi bağlantısı kullanın.

Ayrıca hesap denetleyici, gizli göz atma, engelleme, fidye yazılımı önleme, mobil güvenlik ve parola yönetimi gibi çeşitli araçlar sunan Kaspersky Security Cloud gibi bir çözüm de kullanabilirsiniz. Herkese açık bir Wi-Fi ağına bağlanmanız gerektiğinde VPN kullanın. VPN iletişiminizin güvenliğini korur, ziyaret ettiğiniz sitelerin, arama sorgularının veya diğer işlemlerin takip edilmesini engeller. Böylece olası bir ihlalden korunabilirsiniz. Hesap şifrelerinizin yanı sıra aygıtlarınız ve yönlendiriciniz için belirlenmiş varsayılan parolaları düzenli olarak değiştirin. Birileri internetten arayarak bunlara kolayca ulaşabilir. İkna edici ancak kötü niyetli e-postalara karşı tetikte olun. Kullandığınız uygulamaların ve hizmetlerin gizlilik kurallarını gözden geçirin."

Kaspersky, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Türkiye'de tüketicilerin yarısından fazlası veri ihlali yaşayan çevrimiçi hizmet sağlayıcıdan uzak duruyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Erol Bulut, Volkan Demirel'le ortak olduğu iddialarını yalanladı Erol Bulut, Volkan Demirel'le ortak olduğu iddialarını yalanladı Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşılar sayesinde yoğun bakımdaki yaşlı hasta sayımız azaldı İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Aşılar sayesinde yoğun bakımdaki yaşlı hasta sayımız azaldı Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek Son Dakika: İlişkilerin gerildiği ülkeyle buzlar eriyor! Türkiye, mayıs başında Mısır'a bir heyet gönderecek Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı

Son Dakika Haberleri
11:51 Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor
11:41 Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası
11:35 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı
11:19 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor
11:14 Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın
11:11 "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir
10:58 İki ülke arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor! ABD savaş gemilerini geri çekti ama Rusya'ya yönelik yaptırımlar yolda
10:47 Hırsız sandıkları esnaf ve elemanını öldüresiye dövüp kayıplara karıştılar
10:41 Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler
10:34 Bolu Belediye Başkanı, 20 dakika fazladan oruç tutturan imsakiye ile ilgili konuştu: Daha çok sevap kazanmışlardır
Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor         
11:52
Askeri tören sırasında dansçıların sergilediği twerk performansı kriz yarattı: Bu tam bir rezalet Askeri tören sırasında dansçıların sergilediği twerk performansı kriz yarattı: Bu tam bir rezalet         
11:46
8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı         
11:36
Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı         
11:12
Koronavirüs risk haritasının tek sarı kenti Şırnak'ta vatandaşlar artan vakalar yüzünden diken üstünde Koronavirüs risk haritasının tek sarı kenti Şırnak'ta vatandaşlar artan vakalar yüzünden diken üstünde         
11:08
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler         
10:42
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Para yüzünden tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yüzünü havluyla kapatıp evi temizledi Para yüzünden tartıştığı arkadaşını öldürdükten sonra yüzünü havluyla kapatıp evi temizledi         
09:54
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Katil kocanın korkunç planını Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti         
09:28
Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu         
08:06
Aralarında fenomenler de var! Aralarında fenomenler de var! "Bu kadarı da olmaz" dedirten kar maskeli korona partisine polis baskını         
07:48
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı         
07:48
Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var         
23:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 11:55:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika ekonomi: Türkiye'de tüketicilerin yarısından fazlası veri ihlali yaşayan çevrimiçi hizmet sağlayıcıdan uzak duruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei