Son dakika ekonomi: Türkiye Finans'tan öğretmenlere özel destek paketi - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Türkiye Finans'tan öğretmenlere özel destek paketi

17.11.2020 11:13
Son dakika ekonomi: Türkiye Finans'tan öğretmenlere özel destek paketi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Türkiye Finans Katılım Bankası, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla oluşturduğu ve 30 Kasım'a kadar geçerli olacak "Öğretmenlere Özel Destek Paketi" ile öğretmenlere ve eğitimcilere avantajlı bireysel finansman imkanlarının yanı sıra rekabetçi kar paylaşım oranları, e-ticaret...

Türkiye Finans Katılım Bankası, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla oluşturduğu ve 30 Kasım'a kadar geçerli olacak "Öğretmenlere Özel Destek Paketi" ile öğretmenlere ve eğitimcilere avantajlı bireysel finansman imkanlarının yanı sıra rekabetçi kar paylaşım oranları, e-ticaret alışverişlerinde kullanılabilecek eksta bonus puanlar, indirimli tamamlayıcı sağlık sigortası gibi birçok faydayı bir arada sunacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans'ın sunduğu Öğretmenlere Özel Destek Paketi'nden kamu ve özel sektörde görev yapan tüm öğretmenler ve öğretim görevlileri yararlanabiliyor. Paket kapsamında, ihtiyaç ve taşıt finansmanından yüzde 1,37'den başlayan kar oranları ile faydalanılabiliyor.

Paket içinde birçok anlaşmalı sağlık kurumunda geçerli ve avantajlı imkanlar içeren tamamlayıcı sağlık sigortası seçeneği sunan Türkiye Finans, poliçe kapsamında öğretmenlere yatarak tedavilerinde yüzde 20, ayakta tedavilerinde ise yüzde 15 indirim imkanı tanınıyor.

Tüm bunların yanı sıra öğretmenlere TL katılım hesaplarında 98/2, döviz katılım hesaplarında ise 75/2 kar paylaşım oranlarından yararlanma imkanı tanıyan paket, Türkiye Finans'ın kredi kartı olan Happy Kart sahibi öğretmenlere tek seferde yapacakları 400 TL ve üzeri e-ticaret harcamalarında 100 TL değerinde bonus, Happy Kart'ı yeni kullanmaya başlayacak öğretmenlere ise ek olarak tanımlanacak, 40 TL değerindeki hoşgeldin bonusu ile 140 TL'ye varan bonus fırsatı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz farklılaşan ihtiyaçlar doğrultusunda özel destek paketler oluşturarak pandemi döneminde topluma ve ülke ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Özdeniz, pandemi nedeniyle toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına uygun kampanyalar üretmeyi başlıca sorumlulukları arasında gördüklerini ifade ederek, "Bugüne kadar sağlıkçılarımız, kamu çalışanlarımız ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza özel değer teklifleri içeren destek paketleri sunduk. Toplumsal fayda odaklı yaklaşımımızın devamı olarak bu dönemde önemli görev üstlenen öğretmenlerimizin ihtiyaçları için yanlarında olmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini emanet ettiğimiz, her koşulda büyük bir özveriyle görevlerini sürdüren öğretmenlerimize de duyduğumuz bu minnetin bir yansıması olarak onlar için 'Öğretmenlerimiz İşe Değil Derse Gider' diyerek özel bir destek paketi oluşturduk" ifadelerini kullanan Özdeniz, şunları kaydetti:

"Öğretmenlere Özel Destek Paketi ile eğitime gönül veren öğretmenlerimize maddi destekler sunarken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı ve tedavisini de kapsayan avantajlı bir tamamlayıcı sağlık sigortası imkanı sağlıyoruz. Amacımız öğretmenlerimizin daha iyi ve güvenli şartlarda görevlerinin başında olmalarına katkı sağlamak. Bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında, birçok zorluğa rağmen özveriyle görevinin başında olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutluyorum."

Öğretmenler Günü, Katılım Bankası, Türkiye Finans, kar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Türkiye Finans'tan öğretmenlere özel destek paketi - Son Dakika Ekonomi


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