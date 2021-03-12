Son dakika ekonomi: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan "Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na yatırım taahhüdü

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için toplam fon taahhüt büyüklüğünün yüzde 10'unu geçmemek üzere 10 milyon TL yatırım taahhüdünde bulunulmasına karar verdiğini duyurdu.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, iştirakimiz Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu ve yöneticisi olacağı; ODTÜ Teknokent Yönetim AŞ'nin stratejik yatırımcısı olacağı, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında kurulması planlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için toplam fon taahhüt büyüklüğünün yüzde 10'unu geçmemek üzere 10 milyon TL yatırım taahhüdünde bulunulmasına karar verilmiştir."