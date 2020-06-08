Son dakika ekonomi: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 'Yatırıma Destek' TL kredisi - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 'Yatırıma Destek' TL kredisi

Son dakika haberlerine göre Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanı çerçevesinde 10 yıla kadar vadeli Yatırıma destek TL kredisini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) belirlediği güncel politika faiz oranına endeksli, bugün itibarıyla yüzde 7,75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu.

Son dakika ekonomi: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 'Yatırıma Destek' TL kredisi, System.String[]

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanı çerçevesinde 10 yıla kadar vadeli Yatırıma destek TL kredisini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) belirlediği güncel politika faiz oranına endeksli, bugün itibarıyla yüzde 7,75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu.


Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanı çerçevesinde 10 yıla kadar vadeli "Yatırıma destek" TL kredisini Merkez Bankası'nın belirlediği güncel politika faiz


oranına endeksli bugün itibariyle yüzde 7.75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu. İstisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon Türk lirası ile sınırlanan krediden böylece olabildiğince çok firmanın yararlanması hedefleniyor.


Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde 10 yıla kadar vadeli "Yatırıma Destek" TL kredisi ile Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, istihdamı artıran, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları destekleyecek.


Yatırım Teşvik Belgesine sahip, kredinin amacına uygun ve öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olan kredi, döviz kurundaki dalgalanmaların oluşturduğu güvensizliğe karşı yatırımcıyı 10 yıla kadar vade ile TL güvencesinde ve sabit faizle koruyor.


"Kalkınma bankacılığı misyonumuzu yerine getiriyoruz"


Dünyanın ve Türkiye'nin salgın sürecinden geçtiğini belirten ve bu tür olağanüstü durumlarda kalkınma bankacılığının önemini bir kez daha hatırlatan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası


Genel Müdürü İbrahim Öztop, ekonomiyi güçlendirmek üzere stratejileri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini aktardı. Öztop, "Yeniden yapılandığımız 2019 yılında ekonomiye yeni kaynaklar kazandırdık. Sürdürülebilirliği doğa, ekonomi ve toplumlar için vazgeçilmez bir değer olarak ele aldık bununla birlikte, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına bağlılığımızı koruduk. Yatırım bankacılığında yeni ürünlerimiz ve Türkiye Kalkınma Fonu ile reel sektörü daha güçlü destekleyeceğimiz finansal araçlar oluşturduk. 2020'ye istihdam, ithal ikamesi ve yerlileştirme yatırımları için sağladığımız kaynakları, tüm süreçlerini ve sonuçlarını bizzat takip edeceğimiz nitelikli yatırımlara yöneltmek üzere güçlü bir motivasyonla adım attık. Sağlam ve öngörülmeyen risklere dayanıklı ülke ekonomilerinin oluşumuna katkıda bulunan kalkınma bankacılığının değeri, içinde bulunduğumuz şu zor günlerde daha da belirgin hale geliyor. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak misyonumuzu, hepimizi derinden etkileyen bu süreçten toplumumuzun en az hasarla çıkması için sürdürülen topyekün mücadeleye de katkımızı Merkez Bankası'nın yeni kredi türünde işbirliği yaparak devam ettiriyoruz. 10 yıla kadar vadeli 'Yatırıma Destek' TL kredisiyle sektörleri ve yatırımcıları destekleyerek koronavirüs salgınının küresel çapta oluşturduğu belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına da katkıda bulunacağız" dedi. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 12:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 'Yatırıma Destek' TL kredisi - Son Dakika Ekonomi

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