Son dakika ekonomi: Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinde 2023 mesaisi - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinde 2023 mesaisi

Gelen son dakika haberine göre Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) inşaat süreci başlamayan yapı ve tesis kalmadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) inşaat süreci başlamayan yapı ve tesis kalmadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023'e kadar ilk üniteyi tamamlamak için çabalıyoruz." dedi.

Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı

Zoteeva, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesinde gelinen son durumu ve inşaat çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

İnşaat sahasında çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Zoteeva, birinci ünitenin devreye alınması için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Zoteeva, "Gücümüzü en çok birinci üniteye harcıyoruz çünkü Türkiye ve Rusya devlet başkanlarının yaptıkları mutabakat doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023'e kadar ilk üniteyi tamamlamak için çabalıyoruz." ifadesini kullandı.

İnşaat çalışmalarında bu yıl önemli gelişmelerin yaşandığını aktaran Zoteeva, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde türbin binasının temelini tamamladık ve kor tutucunun kurulumunu yaptık. Koruma binasının içinde, iç koruma kılıfının ikinci katmanının kurulumunu yapıyoruz. Bu yıl içinde dış duvarların 26 metre kotuna kadar yükselmesini planlıyoruz ki bu reaktör binasının neredeyse üst kotu olacaktır. Böylece önümüzdeki yıl reaktör kabı sahaya geldiğinde ve montajı yapıldığında, ağustos ayında ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine başlayabileceğiz. Bunlar, santralin 'kalbinde' yapılacak çalışmalar. Bunları tamamlamak için odaklanıp, bütün enerjimizi toplamamız gerekecek."

"İnşaatına başlanmayan yapı ve tesis kalmadı"

Zoteeva, ikinci ünitenin hem reaktör hem de türbin binasının temel levhalarının tamamlanmak üzere olduğu bilgisini vererek şunları söyledi:

"Birinci ünitede tamamlamış olduğumuz kor tutucu montaj işlemini, ikinci ünitede de sonbahar döneminde tamamlamayı planlıyoruz. Üçüncü ünitede de temel çukurunun açılması çalışmalarına başladık. İnşaat lisansını aldıktan hemen sonra temel levhaların kurulumuna başlayacağız. Bunları da bu yılın sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmalar üç ünitede de aynı anda yürütülüyor. Sahanın tamamı işlendi. Şu anda inşaat sürecine başlamadığımız yapı ve tesis kalmadı."

Çalışmalar Kovid-19 sürecinde de durdurulmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan sürecin, Akkuyu NGS'deki çalışmaları aksatmadığını belirten Zoteeva, şunları kaydetti:

"Sahada her gün çalışan 6 binden fazla kişi arasında sadece bir kişide vaka tespit edilmişti. Pandeminin sahada yayılmasını da çok hızlı bir şekilde, eşsiz güvenlik tedbirleri alarak önledik. Girişte ateş ölçülüyor. Sahanın her yerinde kişisel koruma araçları var. Nükleer güç santrali inşaatlarında bu tür tedbirler güvenlik kültürünün bir parçası haline geldi. Durumu kontrol altında tutmayı başardık. Alınan kapsamlı güvenlik tedbirleri ve karantinaya rağmen çalışmalar devam etti. İnşaat tek bir gün bile durdurulmadı. Bunun için çok çaba sarf ettik ve çabalarımız başarıyla sonuçlandı."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinde 2023 mesaisi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:48 Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:17 Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:39 Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu 16:31 Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:27 1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
19:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 18:09:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika ekonomi: Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinde 2023 mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]