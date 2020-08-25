Son dakika ekonomi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.265,00 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.266,75 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.265,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, günün ilk yarısında 1.270,50 puana kadar yükselen endeks kontratı, daha sonra bu bölgeden gelen kar satışlarıyla kazançlarını kısmen geri verdi ve normal seansı yüzde 0,6 artışla 1.260,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin tekrar başlaması ile küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.300 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.233 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.