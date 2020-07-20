Son dakika ekonomi: Yatırım fonu istatistikleri
Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,25 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,25 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,08
|287
|234
|53
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,06
|73
|72
|1
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,12
|17
|14
|3
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|0,25
|61
|36
|25
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,13
|68
|61
|7
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,08
|32
|24
|8
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|-0,11
|12
|3
|9
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,06
|24
|24
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:37 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika 20:48 Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 20:20 Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi 19:46 Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı