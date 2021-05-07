Son dakika ekonomi: Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,10 332 246 84 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,02 72 60 12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,19 28 17 10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,06 73 54 19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,10 77 55 21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,02 38 25 13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,61 13 4 9 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,05 31 31 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Diyanet'ten Ramazan yayınları için günlük 35 bin liralık tekne kiralandığı iddiasına yanıt: Haberler gerçeği yansıtmıyor

AK Parti'nin "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı video silindi

Fatih Terim, "Kaybedersek Beşiktaş'ı alkışlarız" demişti, Çebi'den yorum geldi: Tabii ki alkışlayacak, başka ne yapacak!

Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı

Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak

Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı

Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın

"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir