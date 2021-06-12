Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 27,02 23,68 14,10 Emlak Konut GMYO 2,22 1,95 13,85 Fenerbahçe Futbol 37,50 33,22 12,88 Parsan 32,76 29,26 11,96 İhlas Gayrimenkul 1,24 1,14 8,77 Çimsa 25,68 23,64 8,63 İş GMYO 2,02 1,87 8,02 Mavi Giyim 52,05 48,32 7,72 GSD Holding 2,05 1,92 6,77 Akiş GMYO 2,02 1,92 5,21 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bagfaş 21,30 24,40 -12,70 Yataş 13,83 14,98 -7,68 Borusan Mannesmann 26,10 28,20 -7,45 Net Holding 5,11 5,46 -6,41 Hektaş 8,60 9,11 -5,60 Ege Gübre 190,50 201,30 -5,37 Aksa Enerji 12,99 13,58 -4,34 Koza Madencilik 16,09 16,69 -3,59 İş Y. Men. Değ. 15,55 16,12 -3,54 Zorlu Enerji 1,99 2,06 -3,40 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 7.158.353.256 Garanti Bankası 6.693.421.434 Koza Altın 5.050.328.478 Emlak Konut GMYO 3.616.466.785 Yapı ve Kredi Bank. 2.512.031.630 Kardemir (D) 2.312.673.269 Şişe Cam 2.295.402.227 Aselsan 2.149.261.492 Tüpraş 2.136.256.979 Koza Madencilik 2.089.293.080 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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