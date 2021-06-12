Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|27,02
|23,68
|14,10
|Emlak Konut GMYO
|2,22
|1,95
|13,85
|Fenerbahçe Futbol
|37,50
|33,22
|12,88
|Parsan
|32,76
|29,26
|11,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|1,14
|8,77
|Çimsa
|25,68
|23,64
|8,63
|İş GMYO
|2,02
|1,87
|8,02
|Mavi Giyim
|52,05
|48,32
|7,72
|GSD Holding
|2,05
|1,92
|6,77
|Akiş GMYO
|2,02
|1,92
|5,21
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|21,30
|24,40
|-12,70
|Yataş
|13,83
|14,98
|-7,68
|Borusan Mannesmann
|26,10
|28,20
|-7,45
|Net Holding
|5,11
|5,46
|-6,41
|Hektaş
|8,60
|9,11
|-5,60
|Ege Gübre
|190,50
|201,30
|-5,37
|Aksa Enerji
|12,99
|13,58
|-4,34
|Koza Madencilik
|16,09
|16,69
|-3,59
|İş Y. Men. Değ.
|15,55
|16,12
|-3,54
|Zorlu Enerji
|1,99
|2,06
|-3,40
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|7.158.353.256
|Garanti Bankası
|6.693.421.434
|Koza Altın
|5.050.328.478
|Emlak Konut GMYO
|3.616.466.785
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.512.031.630
|Kardemir (D)
|2.312.673.269
|Şişe Cam
|2.295.402.227
|Aselsan
|2.149.261.492
|Tüpraş
|2.136.256.979
|Koza Madencilik
|2.089.293.080
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi