Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,081009 0,90 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051742 0,86 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,028193 0,79 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,054087 0,74 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,066633 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,01063 0,67 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010861 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010977 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024388 0,40 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020694 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,056335 2,93 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,072524 2,49 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,124823 2,44 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,038918 2,24 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,034355 2,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,036304 3,19 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030848 1,89 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032906 1,71 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,018183 1,62 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,110559 1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039974 1,31 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027800 1,30 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,030738 0,80 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,040961 0,77 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,024542 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,015854 0,21 ZEM Altın Katılım EYF 0,051733 0,20 HEM Altın Katılım EYF 0,031870 0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052390 0,20 VEM Altın Katılım EYF 0,053999 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026105 0,35 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,080638 0,35 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,079502 0,35 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,035122 0,35 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,072394 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,058816 -0,88 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,134967 -0,87 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108350 -0,83 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102686 -0,81 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,082958 -0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015818 -0,76 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,082675 -0,72 VEM Birinci Değişken EYF 0,052691 -0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,087764 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032011 -0,97 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009655 -0,12 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016212 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053537 -0,29 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047224 -0,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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