Son dakika ekonomi: Yılmaz: "Yılda 7 milyon fidan üretiyoruz" - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Yılmaz: "Yılda 7 milyon fidan üretiyoruz"

Son dakika haberi: Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yılda 7 milyon fidan ürettiklerini belirterek, "Her bir fidanın daha yeşil bir Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yılda 7 milyon fidan ürettiklerini belirterek, "Her bir fidanın daha yeşil bir Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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Yılmaz, Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde bulunan Osmaniye Fidanlık Şefliğini ziyaret etti. Fidanlık Müdürü Yalçın Serikler, Osmaniye İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar ve teknik personel tarafından karşılanan Bölge Müdürü Yılmaz, 2020 yılı program ve gerçekleşmeler hakkında yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi alarak yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Üretilen fidan türlerini ve üretim aşamalarını izleyerek, boylu ve formlu fidan üretim çalışmalarını takip ederek fidanlığın satış reyonunda denetimlerde bulundu. Yılmaz, "Adana Orman Bölge Müdürlüğü olarak yılda 7 milyon fidan üretiyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere üretilen asli ağaç türlerindeki fidanların yanında ekonomik değeri olan gelir getirici tür niteliğindeki zeytin, ceviz, badem, harnup, lavanta gibi türler ile de talepleri karşılamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Her bir fidanın daha yeşil bir Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.


Fidanlık personeliyle bir araya gelen Yılmaz, çalışanları dinleyerek gösterilen gayret ve emeklerinden dolayı tüm personele teşekkür etti. - ADANA

Mahmut Yılmaz, Osmaniye, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Yılmaz: 'Yılda 7 milyon fidan üretiyoruz' - Son Dakika Ekonomi
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